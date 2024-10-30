GALATASARAY HABERİ - Gabriel Sara için olay iddia! Bonservis bedeli...

"GERÇEK SARA'YI HENÜZ İZLEMEDİK" Milliyet'e konuşan deneyimli teknik adam, "Sara'yı aslında çok genç yaştan beri biliyorum. Çalışmadığım bir dönemde Brezilya'da Sao Paulo'da oynarken iken izleme şansım olmuştu. Norvich'teki performansı ve istatistikleri de ortada. Aslında savunma arkasına da koşuları olan bir futbolcu. Gerçek Sara'yı henüz izlediğimizi düşünmüyorum" dedi.