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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ - Gabriel Sara için olay iddia! Bonservis bedeli...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Norwich'ten transfer ettiği ve sarı-kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Gabriel Sara, performansıyla göz dolduruyor. Son olarak Beşiktaş derbisinde atılan iki golün de asistini yapan Brezilyalı futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 11:13
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GALATASARAY HABERİ - Gabriel Sara için olay iddia! Bonservis bedeli...

Son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, hareketli bir yaz transfer dönemini geride bıraktı.

GALATASARAY HABERİ - Gabriel Sara için olay iddia! Bonservis bedeli...

Özellikle Victor Osimhen hamlesiyle ses getiren sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden birisi de Gabriel Sara oldu.

GALATASARAY HABERİ - Gabriel Sara için olay iddia! Bonservis bedeli...

Cimbom, Championship ekibi Norwich'te forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusunu 18 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

GALATASARAY HABERİ - Gabriel Sara için olay iddia! Bonservis bedeli...

Galatasaray tarihinde en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcu olan Sara, gösterdiği performansla göz doldurdu.

GALATASARAY HABERİ - Gabriel Sara için olay iddia! Bonservis bedeli...

Özellikle duran top kullanmadaki ustalığıyla dikkatleri çeken 25 yaşındaki futbolcu, son olarak 10. haftada Beşiktaş ile derbide yaptığı iki asistle dikkatleri üzerine çekti.

GALATASARAY HABERİ - Gabriel Sara için olay iddia! Bonservis bedeli...

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılarından İrfan Saraloğlu, derbiye damga vuran Gabriel Sara ile ilgili açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Gabriel Sara için olay iddia! Bonservis bedeli...

"GERÇEK SARA'YI HENÜZ İZLEMEDİK"

Milliyet'e konuşan deneyimli teknik adam, "Sara'yı aslında çok genç yaştan beri biliyorum. Çalışmadığım bir dönemde Brezilya'da Sao Paulo'da oynarken iken izleme şansım olmuştu. Norvich'teki performansı ve istatistikleri de ortada. Aslında savunma arkasına da koşuları olan bir futbolcu. Gerçek Sara'yı henüz izlediğimizi düşünmüyorum" dedi.

GALATASARAY HABERİ - Gabriel Sara için olay iddia! Bonservis bedeli...

Saraloğlu duran topları etkili kullanmaları konusunda ise, "Elbette antrenmanlarda çalışmalar oluyor ama buradaki en önemli kriter, o duran topları kullanan ve değerlendiren oyuncuların kalitesi. Bu konuda şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Örneğin Sara ligde 5. asistini yaptı" diye konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Gabriel Sara için olay iddia! Bonservis bedeli...

"BONSERVİSİNİN ÜZERİNDE TEKLİF ALIR"

İrfan Saraloğlu, Gabriel Sara'nın Brezilya Milli Takımı'na seçilme olasılığıyla ilgili "O zaman elimizde tutamayız. Bonservisi çok tartışıldı ama bunun çok üzerinde bir teklif alır" ifadelerini kullandı.

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