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Haberler Galatasaray

Ahmet Çakar değerlendirdi! Derbide Mauro Icardi'ye yapılan müdahale penaltı mı?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Cimbom ev sahibi olduğu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Ahmet Çakar bu karşılaşmayı ve derbideki tartışmalı pozisyonu Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 06:50
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Ahmet Çakar değerlendirdi! Derbide Mauro Icardi'ye yapılan müdahale penaltı mı?

Galatasaray kazandı. Hak ettiler ama ligin havası daha 10. haftadan kaçıverdi. Puan farkları, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de; Beşiktaş'ı kendi evinde yenmesi, bazı oyuncuların muhteşem performansı siz bu satırları okurken 'Galatasaray bu işi bu sene de bitirdi herhalde' diyeceksiniz. Pek tabii ki köprünün altından çok sular akar ama G.Saray'ın ışığı çok parlak. Duran toptan iki gol att-ı lar. İlk yarıda Sanchez kalktı, bomboş vurdu. İkinci yarıda da Osimhen, yine bomboş yükseldi ve skoru perçinledi. Galatasaray Türkiye liginin en önemli hücum gücüne sahip. Sakın bu laftan defansif gücü olmadığı anlaşılmasın. Zira Sanchez, Süper Lig'in uzak ara en iyi stoperi. Dün gece de iki kişilik oynadı adeta. İkinci yarı 1-0 mağlup olan Beşiktaş, oyunu dengelemişti. Gol atabileceği dakikalar geldi ama son pas ve son vuruşlar son derece başarısız.

Tuhaf bir takım Galatasaray. Sıkıştığı, Beşiktaş'ın oyuna hakim olduğu dakikalarda ikinci golü bulmaları hem Beşiktaş'ın moralini ve direncini düşürdü hem de çok rahat oynamaya başladılar. Beşiktaş'ta iki tane oyuncu var, Gedson ve Rafa Silva, hepsi bu... Gerisi çok sıradan. 'Yıldız Semih' diyoruz, yıldız falan değil. Daha birinci dakikada yaptığı hatayı hiçbir yıldız yapmaz. Sıfıra yakın dışarı çıkartacağına kaleye vurmaya çalışıyor. Bu sıradanlıktır. Gelelim hakeme… Arda Kardeşler ilk yarıda İcardi'ye yapılan mutlak penaltıyı vermedi. VAR müdahale etmedi. G.Saray kazandığı için de fazla toz kalkmadı. Kötü olan şu; vermediği penaltıdan bir dakika sonra Sanchez'in, Rafa'ya mutlak sert bir faulü var. Onu da gördüğü halde veremedi.

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