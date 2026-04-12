Chelsea - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında dünya futbolunun gözü Stamford Bridge’e çevriliyor. Şampiyonlar Ligi potasına girmek isteyen Chelsea ile zirve takibini sürdüren Manchester City, dev randevuda kozlarını paylaşıyor. FA Cup’ta aldıkları görkemli galibiyetlerle moral depolayan iki devin mücadelesi şimdiden nefesleri kesti. İşte Chelsea - Manchester City maçına dair tüm detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 13:08
Chelsea - Manchester City maçı canlı anlatım linki!

Premier Lig'de pazar günü yer yerinden oynayacak! Chelsea, sahasında Manchester City'yi ağırlıyor. Liam Rosenior yönetiminde Port Vale'i 7-0 yenerek sükse yapan "Maviler", şampiyonluk favorisi Manchester City karşısında Avrupa iddiasını kanıtlamak istiyor. Öte yandan Liverpool'u 4-0 yenerek gövde gösterisi yapan Pep Guardiola'nın öğrencileri, Londra'dan zaferle dönerek zirve yürüyüşünü sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Chelsea - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maça dair tüm detaylar...

CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasındaki Chelsea - Manchester City karşılaşması, 12 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 18:30'da başlayacak.

CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in Türkiye'deki resmi yayıncısı olan beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

CHELSEA CEPHESİ: ENZO FERNANDEZ ŞOKU VE EKSİKLER

Maviler'de teknik direktör Liam Rosenior, kadro planlamasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Rosenior, Enzo Fernandez ile olan ilişkisinin samimi olduğunu vurgulasa da, Arjantinli yıldızın bu kritik maçta yer almayacağını kesin olarak doğruladı. Chelsea'de sakatlık listesi hala oldukça kabarık. Reece James, Levi Colwill, Jamie Bynoe-Gittens, Filip Jorgensen ve Trevoh Chalobah bu maçta forma giyemeyecek isimler. Hastalığını atlatan Benoit Badiashile'in kadroya dönmesi beklenirken, Moises Caicedo ve Marc Cucurella gibi as isimlerin ilk 11'e yerleşmesi öngörülüyor.

MANCHESTER CITY: SAVUNMA HATTINDA REVİRE DÖNÜŞ

Pep Guardiola'nın ekibinde sakatlık sorunları tamamen defans bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Ruben Dias (arka kas) ve Josko Gvardiol (bacak) sakatlıkları nedeniyle Londra deplasmanında takımı yalnız bırakacak. Baldırındaki sorun nedeniyle milli takımdan çekilen John Stones, kısmen antrenmanlara başladı. Guardiola'nın açıklamasına göre Stones'un durumu maç saatinde netleşecek ancak kadroda olma ihtimali hala masada.

BERNARDO SILVA TARİHE GEÇİYOR

Portekizli yıldız Bernardo Silva, bu maçta bir saniye bile süre alması durumunda 297. Premier Lig maçına çıkacak. Bu istatistikle Silva, Premier Lig tarihinde en çok forma giyen Portekizli oyuncu unvanını tek başına eline alarak tarihe geçecek.

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea Muhtemel 11: Sanchez, Gusto, Fofana, Adarabioyo, Cucurella, Santos, Caicedo, Neto, Palmer, Estevao, Pedro.

Manchester City Muhtemel 11: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Silva, Rodri, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Transfer...
İşte F.Bahçe'nin gözdesinden transfer açıklaması!
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
İsrail'i kuduz köpek gibi havlatan 5 sebep! Başkan Erdoğan'ı bu yüzden hedef aldılar: Terörsüz Türkiye siyonist planı bozdu
Osimhen için 5 ayrılık! Transfer...
"Bazıları F.Bahçe'nin oyuncuları değil"
Nottingham Forest - Aston Villa maçı bilgileri Nottingham Forest - Aston Villa maçı bilgileri 12:39
Crystal Palace-Newcastle United maçı bilgileri Crystal Palace-Newcastle United maçı bilgileri 12:19
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Transfer... G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Transfer... 12:16
İşte G.Saray-Kocaelispor maçının VAR hakemi! İşte G.Saray-Kocaelispor maçının VAR hakemi! 12:09
Keçiörengücü - Serik Belediyespor maçı bilgileri Keçiörengücü - Serik Belediyespor maçı bilgileri 12:06
Osimhen için 5 ayrılık! Transfer... Osimhen için 5 ayrılık! Transfer... 11:33
İşte Beşiktaş'tan ayrılacak ilk isim! İşte Beşiktaş'tan ayrılacak ilk isim! 10:50
Adana Demirspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı bilgileri Adana Demirspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı bilgileri 10:33
Vanspor - Manisa FK maçı bilgileri Vanspor - Manisa FK maçı bilgileri 10:24
Bundesliga'da bir ilk yaşanıyor! Bundesliga'da bir ilk yaşanıyor! 10:17
Costa, Murzakanov'u 3 rauntta devirdi! Costa, Murzakanov'u 3 rauntta devirdi! 10:09
TÜMOSAN Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı bilgileri TÜMOSAN Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı bilgileri 10:00