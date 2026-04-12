CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Athletic Bilbao - Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Athletic Bilbao - Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da pazar günü heyecanı devam ediyor! Athletic Bilbao ile Villarreal CF, 12 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek. “Athletic Bilbao - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. La Liga kapsamında oynanacak mücadele, Bilbao’daki San Mamés Stadium’da oynanacak. Üst sıraları hedefleyen Villarreal, Şampiyonlar Ligi yolunda kritik bir galibiyet almak isterken, Athletic Bilbao iç saha avantajını kullanarak sürpriz peşinde olacak.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 14:47
Athletic Bilbao - Villarreal maçı canlı izlemek için tıklayın...

La Liga'da heyecan San Mames Stadyumu'nda zirve yapıyor! Sezonun en formda ekiplerinden biri olan ve 3. sırada yer alan Villarreal, Şampiyonlar Ligi biletini erkenden garantilemek için sahaya çıkıyor. Ligde 11. sırada bulunan ve istikrarsız bir sezon geçiren Athletic Bilbao ise güçlü rakibi karşısında iç saha avantajını kullanmak peşinde. Futbolseverler "Athletic Bilbao - Villarreal maçı saat kaçta?" ve "İspanya Ligi hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte dev maçın canlı yayın detayları...

ATHLETIC BILBAO - VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 31. haftasındaki Athletic Bilbao - Villarreal karşılaşması, 12 Nisan 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.

ATHLETIC BILBAO - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Pazar gecesinin bu kritik randevusu, Türkiye'de S Sport kanalları aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak.

MAÇ ÖNCESİ KRİTİK ANALİZ

Konuk ekip Villarreal, 5. sıradaki Real Betis'in 13 puan önünde 3. sırada bulunuyor. "Sarı Denizaltılar" bu maçı kazanarak Devler Ligi hedefine dev bir adım daha atmak istiyor. Athletic Bilbao her ne kadar 11. sırada yer alsa da, San Mames'in atmosferi her zaman rakipler için zorlayıcı olmuştur. Bilbao, taraftarı önünde prestij galibiyeti arıyor. Villarreal zirve yarışındaki yerini sağlamlaştırmaya çalışırken, Bilbao ise alacağı 3 puanla ilk 10 içerisine girmeyi hedefliyor.

ATHLETIC BILBAO - VILLARREAL MAÇI CANLI İZLEMEK LİNKİ

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
