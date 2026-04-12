Galatasaray-Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan RAMS Park'a taşınıyor! 28 maçta topladığı 67 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'u ağırlıyor. Evinde 32 maçtır bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Ligde kalma mücadelesi veren yeşil-siyahlı ekip ise zorlu deplasmandan puanla dönerek sürpriz peşinde. Peki, Galatasaray - Kocaelispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maça dair merak edilen her şey...

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray - Kocaelispor karşılaşması, 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 20:00'de oynanacak.

GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk yarışının en kritik müsabakalarından biri olan bu dev maç, Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Barış

Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Muharrem, Keita, Show, Sissoho, Agyei, Tayfur, Serdar

GALATASARAY İLE KOCAELİSPOR 42. RANDEVUDA

Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 42. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 1980-1981 sezonunda başlayan rekabette bugüne kadar oynanan 41 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Dokuz mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 76 gol kaydederken, Kocaelispor 39 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Kocaeli'de oynanan mücadeleyi ise yeşil-siyahlı ekip 1-0 kazanmıştı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA

İki takım Süper Lig'de Galatasaray'ın ev sahipliğinde en son 17 yıl önce karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan 20 lig maçında Galatasaray 13 galibiyet alırken, Kocaelispor 4 kez kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Galatasaray 46 gol atarken, Kocaelispor 26 gol bulabildi. Rekabette İstanbul'da oynanan son karşılaşma 22 Şubat 2009'da gerçekleşti ve Kocaelispor deplasmanda 5-2'lik sürpriz bir galibiyet elde etti. Bu mücadelede Taner Gülleri attığı 4 golle maçın yıldızı olmuştu.