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Haberler Galatasaray

Galatasaray rövanş peşinde! İşte Okan Buruk'un derbi planı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak dev derbide Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ağustos ayında oynanan Süper Kupa Finali'nin rövanşını almak ve ligde liderliğini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, zorlu maç öncesi galibiyet planını hazırladı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Galatasaray rövanş peşinde! İşte Okan Buruk'un derbi planı

Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg galibiyeti sonrasında gözünü Süper Lig'e çeviren Galatasaray, derbi için geri sayıma geçti.

Galatasaray rövanş peşinde! İşte Okan Buruk'un derbi planı

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'ın zayıf yönleri üzerine yoğunlaşmış durumda.

Galatasaray rövanş peşinde! İşte Okan Buruk'un derbi planı

Pres altında savunmadan çıkmakta zorlanan rakibini erken bulacağı golle yıkmak isteyen Galatasaray, bek bölgesinde sorun yaşayan Svensson ve Masuaku'nun açıkları üzerine çalışıyor.

Galatasaray rövanş peşinde! İşte Okan Buruk'un derbi planı

İcardi ve Osimhen çift forvetiyle çıkacak sarı-kırmızılı ekip, son maçtaki gibi İcardi'nin bağlantı rolünü de kullanarak rakip savunmanın dengesini bozmak istiyor.

Galatasaray rövanş peşinde! İşte Okan Buruk'un derbi planı

KARARSIZ KALDI

ELFSBORG karşısında 3-4-1-2 düzeninde sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekipte, teknik heyet oyundan memnundu.

Galatasaray rövanş peşinde! İşte Okan Buruk'un derbi planı

Beşiktaş maçıyla ilgili 4-4-2 ile 3-4-1-2 arasında kalındı.

Galatasaray rövanş peşinde! İşte Okan Buruk'un derbi planı

4-4-2 olursa kanatlarda Barış ve Yunus'a şans vermeyi düşünen Aslan, sol bekte Berkan'a formayı teslim etmeyi planlıyor.

Galatasaray rövanş peşinde! İşte Okan Buruk'un derbi planı

Mertens'in kulübede olması beklenirken; 3-4-1-2'li senaryoda Barış sola, Sallai sağa geçecek.

Galatasaray rövanş peşinde! İşte Okan Buruk'un derbi planı

Teknik heyetin, Mertens'in rolünde oynatmayı planladığı Yunus'un gezici özelliğinin yanı sıra Barış Alper'in patlayıcılığına güvendiği bildirildi.

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