Galatasaray rövanş peşinde! İşte Okan Buruk'un derbi planı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak dev derbide Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ağustos ayında oynanan Süper Kupa Finali'nin rövanşını almak ve ligde liderliğini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, zorlu maç öncesi galibiyet planını hazırladı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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İcardi ve Osimhen çift forvetiyle çıkacak sarı-kırmızılı ekip, son maçtaki gibi İcardi'nin bağlantı rolünü de kullanarak rakip savunmanın dengesini bozmak istiyor.
KARARSIZ KALDI
ELFSBORG karşısında 3-4-1-2 düzeninde sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekipte, teknik heyet oyundan memnundu.
Beşiktaş maçıyla ilgili 4-4-2 ile 3-4-1-2 arasında kalındı.
4-4-2 olursa kanatlarda Barış ve Yunus'a şans vermeyi düşünen Aslan, sol bekte Berkan'a formayı teslim etmeyi planlıyor.
Mertens'in kulübede olması beklenirken; 3-4-1-2'li senaryoda Barış sola, Sallai sağa geçecek.
Teknik heyetin, Mertens'in rolünde oynatmayı planladığı Yunus'un gezici özelliğinin yanı sıra Barış Alper'in patlayıcılığına güvendiği bildirildi.
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