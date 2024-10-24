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Haberler Galatasaray

PFDK'dan Yunus Akgün'e 117 bin TL para cezası!

Son dakika spor haberi... PFDK Yunus Akgün'e 117 bin TL para cezası verdiğini açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 20:13 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 20:25
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PFDK'dan Yunus Akgün'e 117 bin TL para cezası!

PFDK, Yunus Akgün'e 117 bin TL para cezası verdiğini açıkladı.

24 yaşındaki futbolcu, 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.

İŞTE PFDK'DAN YAPILAN O AÇIKLAMA

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu YUNUS AKGÜN, her ne kadar FDT'nin 41. Maddesi nedeniyle sevk edilmiş ise de, bahse konu sosyal medya paylaşımının sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (ceza tayinine yer olmadığı yönünde iki karşı oy ile oyçokluğu) karar verilmiştir."

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