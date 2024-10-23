GALATASARAY HABERLERİ | Kerem Demirbay'dan flaş milli takım açıklaması!

"BEN TÜRK OLARAK BÜYÜDÜM"
Galatasaray'ı küçüklüğümden beri biliyorum. Avrupa şampiyonu olduklarında 6 - 7 yaşımdaydım. Abimler beni kaç kere sokağa çıkardı. Coşmamızı sağlardı Galatasaray. Futbolu Almanya'da öğrendim, orada doğdum büyüdüm. Ben Türk olarak büyüdüm. Dedemin, ellerinden öperim, kucağında büyüdüm. Ev Türk'tü yani, mahallemize Küçük İstanbul denirdi. Komşular falan hep Türk'tü. İçim dışım Türk.
"HAYALİMDE TÜRKİYE VARDI"
Hayalimde küçüklüğümden beri Türkiye'de oynamak vardı. İlla burada oynayayım. Geniş bir aile de kurmak istiyordum, baba olayım. Şükür oldu her şey. Avrupa'da en büyük takım Galatasaray. Türk takımı olarak, en başarılı takım Galatasaray. Bu ister istemez tabii ki dokunuyor insanlara, buraya girdiğinde hissiyatını alıyorsun. Bizim farkımız biz büyük bir aileyiz. Aile her zaman kazanır. Beraber kazanırsan her zaman kazanırsın. Hayatın gerçeklerinden biri bu.