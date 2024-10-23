GALATASARAY HABERLERİ | Kerem Demirbay'dan flaş milli takım açıklaması!

Galatasaray'da forma giyen Almanya doğumlu orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Elfsborg maçı öncesi UEFA TV'ye açıklamalarda bulundu. Demirbay'ın Türkiye Milli Futbol Takımı ile ilgili söyledikleri dikkat çekti. İşte o ifadeler...