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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ | Kerem Demirbay'dan flaş milli takım açıklaması!

Galatasaray'ın sevilen oyuncusu Kerem Demirbay, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'a karşı oynanacak karşılaşma öncesinde UEFA TV'ye açıklamalarda bulundu. Demirbay'ın Türkiye Milli Futbol Takımı ile ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 12:35
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GALATASARAY HABERLERİ | Kerem Demirbay'dan flaş milli takım açıklaması!

Galatasaray'da forma giyen Almanya doğumlu orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Elfsborg maçı öncesi UEFA TV'ye açıklamalarda bulundu. Demirbay'ın Türkiye Milli Futbol Takımı ile ilgili söyledikleri dikkat çekti. İşte o ifadeler...

GALATASARAY HABERLERİ | Kerem Demirbay'dan flaş milli takım açıklaması!

"BEN TÜRK OLARAK BÜYÜDÜM"

Galatasaray'ı küçüklüğümden beri biliyorum. Avrupa şampiyonu olduklarında 6 - 7 yaşımdaydım. Abimler beni kaç kere sokağa çıkardı. Coşmamızı sağlardı Galatasaray. Futbolu Almanya'da öğrendim, orada doğdum büyüdüm. Ben Türk olarak büyüdüm. Dedemin, ellerinden öperim, kucağında büyüdüm. Ev Türk'tü yani, mahallemize Küçük İstanbul denirdi. Komşular falan hep Türk'tü. İçim dışım Türk.

GALATASARAY HABERLERİ | Kerem Demirbay'dan flaş milli takım açıklaması!

"HAYALİMDE TÜRKİYE VARDI"

Hayalimde küçüklüğümden beri Türkiye'de oynamak vardı. İlla burada oynayayım. Geniş bir aile de kurmak istiyordum, baba olayım. Şükür oldu her şey. Avrupa'da en büyük takım Galatasaray. Türk takımı olarak, en başarılı takım Galatasaray. Bu ister istemez tabii ki dokunuyor insanlara, buraya girdiğinde hissiyatını alıyorsun. Bizim farkımız biz büyük bir aileyiz. Aile her zaman kazanır. Beraber kazanırsan her zaman kazanırsın. Hayatın gerçeklerinden biri bu.

GALATASARAY HABERLERİ | Kerem Demirbay'dan flaş milli takım açıklaması!

"MİLLİ TAKIM İÇİN OYNAMAYI DENEDİM AMA..."

Öncelikle Türkiye Milli Takımı için oynamayı denedim. Her şeyi yaptım, nasip değildi. Benim Türkiye'ye, ülkemize bir borcum var. Ben bunu geri ödemek istiyorum. Avrupa'dan kupa alarak, şampiyon olarak ödeyebilirim. Milletimize, Türkiye'ye yakışanı kupadır.

GALATASARAY HABERLERİ | Kerem Demirbay'dan flaş milli takım açıklaması!

31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, Galatasaray'a 2023 yılının Ağustos ayında Bayer Leverkusen'den 3.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Kerem Demirbay, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 54 karşılaşmada 7 gol ve 9 asist kaydetti.

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