Galatasaray'da Victor Osimhen az kalsın Cristiano Ronaldo'yu geçiyordu!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederken bu karşılaşmaya Victor Osimhen'in röveşata golü damga verdi. Nijeryalı yıldız, bu golle çok önemli bir başarıya da imza attı...
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Karşılaşmada özellikle Osimhen'in kaydettiği röveşata golü geceye damga vurdu.
Futbolcu bu golle çok önemli bir başarıya da imza attı.
CNN Türk'te yer alan habere göre Osimhen'in 2,32 metre yükseklikten attığı röveşata golü, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta, Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metre yükseklikten attığı röveşata golüyle birlikte tarihte 2,30 metre barajını geçen 2. gol oldu.
Yıldız ismin bu başarısı futbol dünyasında da büyük yankı uyandırdı.
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