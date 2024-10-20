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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Victor Osimhen az kalsın Cristiano Ronaldo'yu geçiyordu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederken bu karşılaşmaya Victor Osimhen'in röveşata golü damga verdi. Nijeryalı yıldız, bu golle çok önemli bir başarıya da imza attı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 13:18
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Galatasaray'da Victor Osimhen az kalsın Cristiano Ronaldo'yu geçiyordu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu.

Galatasaray'da Victor Osimhen az kalsın Cristiano Ronaldo'yu geçiyordu!

Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'da Victor Osimhen az kalsın Cristiano Ronaldo'yu geçiyordu!

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 10. ve 52. dakikada Icardi ile 90+2'de Osimhen kaydetti.

Galatasaray'da Victor Osimhen az kalsın Cristiano Ronaldo'yu geçiyordu!

Karşılaşmada özellikle Osimhen'in kaydettiği röveşata golü geceye damga vurdu.

Galatasaray'da Victor Osimhen az kalsın Cristiano Ronaldo'yu geçiyordu!

Futbolcu bu golle çok önemli bir başarıya da imza attı.

Galatasaray'da Victor Osimhen az kalsın Cristiano Ronaldo'yu geçiyordu!

CNN Türk'te yer alan habere göre Osimhen'in 2,32 metre yükseklikten attığı röveşata golü, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta, Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metre yükseklikten attığı röveşata golüyle birlikte tarihte 2,30 metre barajını geçen 2. gol oldu.

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