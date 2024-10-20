  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Galatasaray Çağdaş Faktoring 81-58 Melikgazi Kayseri Basketbol (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-58 mağlup etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 15:59
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Çağdaş Faktoring 81-58 Melikgazi Kayseri Basketbol (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-58 mağlup etti.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mesut Öztürk, Metehan Alaçam, Mustafa Gürhan Soysal

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Fraser 12, Meltem Yıldızhan 10, Vanloo 9, Jisu Park 10, Gökşen Fitik 12, Holingsvorth 12, Ayşegül Günay Aladağ 9, Ayşe Cora 1, Derin Erdoğan 6, Selin Rachel Gül

Melikgazi Kayseri Basketbol: Williams 13, Dangerfield 14, Fall 12, Diallo 12, Kübra Erat 4, Meltem Avcı 3, Feray Dalkılıç, Doğa Adıcan, Gonca Karataş, Özge Bilgin, Candan Eylül Dikmen

1. Periyot: 20-18

Devre: 40-35

3. Periyot: 58-51

F.Bahçe'den orta saha çıkarması!
Beşiktaş - Konyaspor | CANLI
DİĞER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da 2 transfer 1 ayrılık var
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! 'Yenidoğan çetesi' soruşturması derinleştirildi... Başkan Erdoğan süreci yakından takip ediyor
G.Saray'dan sakatlık açıklaması!
Osimhen az kalsın Ronaldo'yu geçiyordu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da hazırlıklar son hız! Fırtına'da hazırlıklar son hız! 15:41
Pendik'te kazanan çıkmadı! Pendik'te kazanan çıkmadı! 15:40
Napoli Conte ile coştu! Napoli Conte ile coştu! 15:38
G.Saray'da Elfsborg mesaisi başladı! G.Saray'da Elfsborg mesaisi başladı! 15:23
Bronckhorst: Zor bir fikstüre giriyoruz ama... Bronckhorst: Zor bir fikstüre giriyoruz ama... 15:08
Samsunspor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! Samsunspor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! 14:44
Daha Eski
Nuri Şahin'den Sergen Yalçın'a cevap! Nuri Şahin'den Sergen Yalçın'a cevap! 14:35
Beşiktaş - Konyaspor maçı yayın bilgileri! Beşiktaş - Konyaspor maçı yayın bilgileri! 13:44
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 13:22
Osimhen az kalsın Ronaldo'yu geçiyordu! Osimhen az kalsın Ronaldo'yu geçiyordu! 13:18
Samsunspor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! Samsunspor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! 12:54
G.Saray'ın başını ağrıtacak! G.Saray'ın başını ağrıtacak! 12:54