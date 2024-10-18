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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk ikilemde kaldı! Icardi'nin partneri kim olacak?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya'da sahaya süreceği 11'i yavaş yavaş kafasında netleştirmeye başlayan teknik direktör Okan Buruk hücum hattında ise ikilemde kaldı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 06:50
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GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk ikilemde kaldı! Icardi'nin partneri kim olacak?

Galatasaray'da gözler artık Antalyaspor maçına çevrildi.

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk ikilemde kaldı! Icardi'nin partneri kim olacak?

Hazırlıklara devam eden sarı- kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'u zor bir karar bekliyor.

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk ikilemde kaldı! Icardi'nin partneri kim olacak?

Tecrübeli hoca, Antalya'da sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk ikilemde kaldı! Icardi'nin partneri kim olacak?

Muslera'nın önünde Kaan, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs görev yapacak.

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk ikilemde kaldı! Icardi'nin partneri kim olacak?

Torreira ile Sara'nın orta sahada yer alacağı sarı-kırmızılı ekipte Yunus ve Sallai ise kanatlarda olacak.

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk ikilemde kaldı! Icardi'nin partneri kim olacak?

Icardi'yi de forvete ekleyince 10 oyuncunun forması garanti durumda.

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk ikilemde kaldı! Icardi'nin partneri kim olacak?

SON İDMANDA BELİRLEYECEK

Forvet hattında İcardi'yi kimin tamamlayacağı ise merak konusu oldu.

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk ikilemde kaldı! Icardi'nin partneri kim olacak?

Sakatlığını atlatan ve hazır hale gelen Osimhen son idmanlara katıldı.

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk ikilemde kaldı! Icardi'nin partneri kim olacak?

Formaya yakın gözüken Nijeryalı oyuncunun durumunu kontrol edecek Buruk, son antrenmanda karar verecek.

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