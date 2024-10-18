GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk ikilemde kaldı! Icardi'nin partneri kim olacak?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya'da sahaya süreceği 11'i yavaş yavaş kafasında netleştirmeye başlayan teknik direktör Okan Buruk hücum hattında ise ikilemde kaldı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Muslera'nın önünde Kaan, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs görev yapacak.
Torreira ile Sara'nın orta sahada yer alacağı sarı-kırmızılı ekipte Yunus ve Sallai ise kanatlarda olacak.
Icardi'yi de forvete ekleyince 10 oyuncunun forması garanti durumda.
SON İDMANDA BELİRLEYECEK
Forvet hattında İcardi'yi kimin tamamlayacağı ise merak konusu oldu.
Sakatlığını atlatan ve hazır hale gelen Osimhen son idmanlara katıldı.
Formaya yakın gözüken Nijeryalı oyuncunun durumunu kontrol edecek Buruk, son antrenmanda karar verecek.
Tecrübeli teknik adam, sakatlıktan yeni çıkan Osimhen'i riske etmek istemezse gözler Mertens'e çevrilecek. Fotomaç'ın haberine göre Osimhen kulübede olursa Belçikalı yıldız 11'de olacak.
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