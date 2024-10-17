Galatasaray'a Osimhen sonrası bir Nijeryalı daha! Ocakta teklif yapılacak
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Lucas Torreira'nın Boca Juniors haberlerinden sonra harekete geçen yönetim Nijeryalı orta sahaya kancayı taktı. Cimbom, sezon başında ilgilendiği Raphael Onyedika'ya teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Cimbom, 23 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlıyor.
Asıl mevkisi ön libero olan 23 yaşındaki Nijeryalı yıldız, stoper ve merkez orta saha olarak da görev yapıyor.
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