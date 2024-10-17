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Haberler Galatasaray

Galatasaray'a Osimhen sonrası bir Nijeryalı daha! Ocakta teklif yapılacak

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Lucas Torreira'nın Boca Juniors haberlerinden sonra harekete geçen yönetim Nijeryalı orta sahaya kancayı taktı. Cimbom, sezon başında ilgilendiği Raphael Onyedika'ya teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray'a Osimhen sonrası bir Nijeryalı daha! Ocakta teklif yapılacak

Arjantin'in Boca Juniors Kulübü, ısrarla Lucas Torreira'yı isterken, Galatasaray ise bu mevkiye yeni bir takviye yapmayı planlıyor.

Galatasaray'a Osimhen sonrası bir Nijeryalı daha! Ocakta teklif yapılacak

Cimbom, yaz transfer döneminde bitirmeye çok yaklaştığı Raphael Onyedika'ya yeniden kancayı taktı.

Galatasaray'a Osimhen sonrası bir Nijeryalı daha! Ocakta teklif yapılacak

Galatasaray, Club Brugge'ün Onyedika'yı satıp para kazanmak istediği haberleri çıkınca düğmeye bastı.

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