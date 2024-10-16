Galatasaray'da Victor Osimhen Antalyaspor maçında oynayacak mı? İşte sakatlığındaki son durum

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı yıldız oyuncu sakatlığı hakkında konuştu.

İŞTE OSIMHEN'İN SÖZLERİ

Victor Osimhen: "Benim için Galatasaray'a gelmek ayrıcalık. Drogba da burada oynamıştı, kahramanlarımdan bir tanesi. Galatasaray taraftarlarına da teşekkürler. Buradaki herkes beni çok iyi karşıladı. Çok büyük bir kulüpteyim. Ben de bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım."

G.SARAY'DAN AYRILACAK MI?

"Ben 3-4 ay sonrasında ayrılacaktım, başka yerlere gidecektim, o sırada Okan Buruk ile konuştum. Beni baba olarak, hoca olarak, insan olarak derinden etkiledi. Takımın ne kadar kaliteli olduğunu, büyük hedefleri olduğunu iletti."

"ÇOK İYİ GOLCÜLER VAR"

"Burada çok iyi golcüler. Ben de iyi golcüyüm. Takımın önüne kendimi hiçbir zaman koymam. Takımın başarısı önemli. Icardi çok büyük golcü. Gol krallığı önemli değil, takım önemli. Goller asistlerle takıma yardımcı olmam gerekiyor. Goller önemli, atarak kazanıyoruz ama takımın başarısı birinci önceliğim."

ANTALYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sakatlığı hakkında konuşan Osimhen, "Kasımpaşa maçının ilk yarısında önlem amaçlı çıkmıştım. Takımla birlikte çalışmalara bugün başlayacağım. Hafta sonu hocamızın kararı, ben arada da çok çalıştım. Takıma katılmak için dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.