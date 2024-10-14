'Galatasaray'ın Victor Osimhen'i kalıcı olarak alma planı yok'
Galatasaray'ın transfer döneminin son günlerinde sürpriz bir şekilde kiralık olarak Napoli'den renklerine bağladığı Victor Osimhen, kısa sürede taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Oyuncunun Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle kaçırdığı maçlar sevenlerini üzerken bir kötü haber daha İngiliz basınından geldi: 'Sezon sonu Galatasaray, oyuncu için hamle yapmayacak.' İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 15:43 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 15:54
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Gol perdesini açtığı Kasımpaşa karşılaşmasında ise ilk yarıda 2 gol kaydetmiş fakat devre arasına gitmeden bir sakatlık yaşamıştı ve maça devam edememişti.
Yapılan kontrollerde yıldız oyuncunun sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmişti.
Sarı kırmızılılara gelen ilk kötü haber, Nijeryalı oyuncunun geri dönüşünün 1,5 ayı bulabileceği oldu.
Ardından İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı ve Osimhen'in Galatasaray'a vedasına sayılı günler kaldığını hatırlattı. İşte o haber...
TEAMtalk'ın haberinde Chelsea'nin oyuncuya ilgisi devam ederken Cimbom'un Osimhen'i kalıcı olarak alma planının olmadığı belirtildi.
İngiliz yayın kuruluşu, Çizme basınından Corriere dello Sport'un 'Galatasaray'ın Osimhen ile kalıcı bir sözleşme imzalamayı düşündüğü' haberini yalanladı.
Haberde ayrıca oyuncunun devre arasında veda etme ihtimalinin varlığı yinelendi.
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