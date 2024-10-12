TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Ebimbe ısrarı! Yeniden teklif yapılacak
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da orta saha konusunda sezon başında gündeme gelen Ebimbe için ara transfer döneminde yeniden temasa geçileceği öğrenildi. Bonservisi Frankfurt'ta olan oyuncu için Alman ekibi ayrılığa sıcak bakıyor. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Bu sezon yedek kulübesinde bekleyen yıldız oyuncu, şu ana kadar 5 maçta 204 dakika süre alabildi. Ebimbe için Frankfurt 10 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda. Almanya'da Ayrılığa yakın gözüken Ebimbe, kariyerinde daha önce PSG, Le Havre ve Dijon gibi kulüplerde görev yaptı.
2023'TE İMZA ATTI
Genç oyuncu, 2022'de kiralık geldiği Frankfurt'ta geçen sezon 6.5 milyon euro'ya transfer oldu.
Alman ekibinde 78 maça çıkan Ebimbe, 78 maçta 15 gol, 7 asistlik performans gösterdi. Sağ kanat ve orta sahada oynayan genç yıldız, bu sezon ise 5 maçta 204 dakika sahada kaldı. 2 gol ve 1 asistle katkı verdi.
15 GOLE KATKI YAPTI
Geçen sezon performansıyla dikkat çeken Ebimbe, 44 maçta 10 gol, 5 asistle oynamıştı. Alman ekibi, transfer döneminde ayrılmak isteyen yıldız oyuncuyu kiralık göndermeye sıcak bakmamıştı.
Bonservis konusundaki talepleri karşılayacak kulüp çıkmayınca 23 yaşındaki oyuncu kulübünde kalmıştı.
U21'DE MİLLİ OLDU
Fransa doğumlu olan Kamerun asıllı Ebimbe, milli takımlar düzeyinde 4 kez forma giydi. Fransa U20'de 3 maçta sahaya çıkıp 4 gol kaydetti.
Daha sonra ise U21'de 1 maça çıkan yıldız oyuncu, A Takım düzeyinde henüz Fransa Milli Takımının formasını giymedi.
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