TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Ebimbe ısrarı! Yeniden teklif yapılacak...

Bu sezon yedek kulübesinde bekleyen yıldız oyuncu, şu ana kadar 5 maçta 204 dakika süre alabildi. Ebimbe için Frankfurt 10 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda. Almanya'da Ayrılığa yakın gözüken Ebimbe, kariyerinde daha önce PSG, Le Havre ve Dijon gibi kulüplerde görev yaptı.