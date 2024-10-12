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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Ebimbe ısrarı! Yeniden teklif yapılacak

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da orta saha konusunda sezon başında gündeme gelen Ebimbe için ara transfer döneminde yeniden temasa geçileceği öğrenildi. Bonservisi Frankfurt'ta olan oyuncu için Alman ekibi ayrılığa sıcak bakıyor. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Ebimbe ısrarı! Yeniden teklif yapılacak...

Galatasaray ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, orta sahadaki dinamizmi artıracak bir oyuncu arayışlarında tanıdık bir isme yöneldi: Junior Dina Ebimbe.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Ebimbe ısrarı! Yeniden teklif yapılacak...

Yaz transfer döneminde listede yer alan 23 yaşındaki Fransız orta saha ile görüşen Galatasaray son günde mutlu sona ulaşamamıştı. Sarı kırmızılıların teklifini geri çeviren Ebimbe için devre arasında bir teklif daha sunulması planlanıyor. Frankfurt'un göndermeye sıcak baktığı yıldız oyuncunun cazip bir teklifle ikna edilebileceği düşünülüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Ebimbe ısrarı! Yeniden teklif yapılacak...

2027'YE KADAR KONTRATI VAR

Orta sahanın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen Ebimbe, Okan Buruk'un alternatif açısından elini güçlendirebilir. Ayrıca tecrübeli hocanın aradığı dinamiz eksikliğini kapatabilecek 23 yaşındaki yıldızın sözleşmesi 2027'de sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Ebimbe ısrarı! Yeniden teklif yapılacak...

Bu sezon yedek kulübesinde bekleyen yıldız oyuncu, şu ana kadar 5 maçta 204 dakika süre alabildi. Ebimbe için Frankfurt 10 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda. Almanya'da Ayrılığa yakın gözüken Ebimbe, kariyerinde daha önce PSG, Le Havre ve Dijon gibi kulüplerde görev yaptı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Ebimbe ısrarı! Yeniden teklif yapılacak...

2023'TE İMZA ATTI

Genç oyuncu, 2022'de kiralık geldiği Frankfurt'ta geçen sezon 6.5 milyon euro'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Ebimbe ısrarı! Yeniden teklif yapılacak...

Alman ekibinde 78 maça çıkan Ebimbe, 78 maçta 15 gol, 7 asistlik performans gösterdi. Sağ kanat ve orta sahada oynayan genç yıldız, bu sezon ise 5 maçta 204 dakika sahada kaldı. 2 gol ve 1 asistle katkı verdi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Ebimbe ısrarı! Yeniden teklif yapılacak...

15 GOLE KATKI YAPTI

Geçen sezon performansıyla dikkat çeken Ebimbe, 44 maçta 10 gol, 5 asistle oynamıştı. Alman ekibi, transfer döneminde ayrılmak isteyen yıldız oyuncuyu kiralık göndermeye sıcak bakmamıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Ebimbe ısrarı! Yeniden teklif yapılacak...

Bonservis konusundaki talepleri karşılayacak kulüp çıkmayınca 23 yaşındaki oyuncu kulübünde kalmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Ebimbe ısrarı! Yeniden teklif yapılacak...

U21'DE MİLLİ OLDU

Fransa doğumlu olan Kamerun asıllı Ebimbe, milli takımlar düzeyinde 4 kez forma giydi. Fransa U20'de 3 maçta sahaya çıkıp 4 gol kaydetti.

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