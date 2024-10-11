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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson'dan flaş transfer açıklaması! "Dersimi aldım"

Milli araya Alanyaspor galibiyetiyle giden Galatasaray'da Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı. Galatasaray'ın yeni sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 09:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson'dan flaş transfer açıklaması! "Dersimi aldım"

Galatasaray'ın savunmadaki önemli isimlerinden Victor Nelsson açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson'dan flaş transfer açıklaması! "Dersimi aldım"

Takvim'de yer alan habere göre; Danimarkalı yıldız hakkındaki transfer iddiaları ile ilgili olarak, "Transfer konusunda yorum yapmak istemiyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson'dan flaş transfer açıklaması! "Dersimi aldım"

Medyada bu tür şeyler hakkında çok fazla şey söylememek konusunda dersimi aldığımı düşünüyorum. O yüzden bu sefer buna sadık kalacağım.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson'dan flaş transfer açıklaması! "Dersimi aldım"

Ben bir Galatasaraylı futbolcuyum ve bundan son derece mutlu ve gururluyum.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson'dan flaş transfer açıklaması! "Dersimi aldım"

Gelecekte ne olacak, kimse bilmiyor" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson'dan flaş transfer açıklaması! "Dersimi aldım"

Danimarkalı savunma oyuncusu bu sezon sarı kırmızılı formayla 8 maçta görev aldı.

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