GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson'dan flaş transfer açıklaması! "Dersimi aldım"
Milli araya Alanyaspor galibiyetiyle giden Galatasaray'da Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı. Galatasaray'ın yeni sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Ben bir Galatasaraylı futbolcuyum ve bundan son derece mutlu ve gururluyum.
Gelecekte ne olacak, kimse bilmiyor" diye konuştu.
Danimarkalı savunma oyuncusu bu sezon sarı kırmızılı formayla 8 maçta görev aldı.
Piyasa değeri 16 milyon Euro olan Nelsson'un sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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