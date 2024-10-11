GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson'dan flaş transfer açıklaması! "Dersimi aldım"

Takvim'de yer alan habere göre; Danimarkalı yıldız hakkındaki transfer iddiaları ile ilgili olarak, "Transfer konusunda yorum yapmak istemiyorum.

Medyada bu tür şeyler hakkında çok fazla şey söylememek konusunda dersimi aldığımı düşünüyorum. O yüzden bu sefer buna sadık kalacağım.