TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Muslera'ya veda hazırlığı! Yeni '1 numara' Chelsea'den

Strasbourg'ta forma giyen 1.94'lük eldiven Djordje Petrovic için ön görüşme yapıldığı dile getirildi.

Bonservisi Chelsea'de olan, Fransız ekibinde kiralık oynayan 25 yaşındaki eldiven için İbrahim Hatipoğlu'nun Sloven menajer Selimovic ile görüştüğü öne sürüldü.