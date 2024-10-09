TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Muslera'ya veda hazırlığı! Yeni '1 numara' Chelsea'den
Galatasaray'da Fernando Muslera'ya veda hazırlığı var. Sevilen file bekçisinin sezon sonu sarı kırmızılılar ile sözleşmesinin bitmesinin ardından yeni '1 numara' için Chelsea'nin kapısı çalınacak. İşte menajeriyle görüşme gerçekleştirilen ve Muslera'nın yerine getirilecek o isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Strasbourg'ta forma giyen 1.94'lük eldiven Djordje Petrovic için ön görüşme yapıldığı dile getirildi.
Bonservisi Chelsea'de olan, Fransız ekibinde kiralık oynayan 25 yaşındaki eldiven için İbrahim Hatipoğlu'nun Sloven menajer Selimovic ile görüştüğü öne sürüldü.
Değeri 20 milyon euro olan Sırp kalecinin Chelsea ile sözleşmesi 2030'da bitecek.
DİĞER