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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Muslera'ya veda hazırlığı! Yeni '1 numara' Chelsea'den

Galatasaray'da Fernando Muslera'ya veda hazırlığı var. Sevilen file bekçisinin sezon sonu sarı kırmızılılar ile sözleşmesinin bitmesinin ardından yeni '1 numara' için Chelsea'nin kapısı çalınacak. İşte menajeriyle görüşme gerçekleştirilen ve Muslera'nın yerine getirilecek o isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Muslera'ya veda hazırlığı! Yeni '1 numara' Chelsea'den

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için hareketlilik yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Muslera'ya veda hazırlığı! Yeni '1 numara' Chelsea'den

2011'den bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Muslera'ya veda hazırlığı! Yeni '1 numara' Chelsea'den

Sarı kırmızılılarda ise arayışlar şimdiden başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Muslera'ya veda hazırlığı! Yeni '1 numara' Chelsea'den

Strasbourg'ta forma giyen 1.94'lük eldiven Djordje Petrovic için ön görüşme yapıldığı dile getirildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Muslera'ya veda hazırlığı! Yeni '1 numara' Chelsea'den

Bonservisi Chelsea'de olan, Fransız ekibinde kiralık oynayan 25 yaşındaki eldiven için İbrahim Hatipoğlu'nun Sloven menajer Selimovic ile görüştüğü öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Muslera'ya veda hazırlığı! Yeni '1 numara' Chelsea'den

Değeri 20 milyon euro olan Sırp kalecinin Chelsea ile sözleşmesi 2030'da bitecek.

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