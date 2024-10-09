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Haberler Galatasaray

Galatasaray'ın yeni forvet sistemi belli oldu! Milli aradan sonra Okan Buruk...

Milli araya lider giren Galatasaray, cuma gününe kadar izinli. Sarı-kırmızılı takım, dönüşte sıkı bir idman programı uygulayacak. Teknik Direktör Okan Buruk, öncelikli olarak çift forvetli düzene geçiş için kolları bir kez daha sıvayacak. İyileşmesi beklenen Victor Osimhen ve Mauro İcardi'yi bir arada oynatmayı planlayan tecrübeli hocanın milli arada bu konuda çalışmalar yapacağı öğrenildi. İşte sarı kırmızılıların yeni oyun sistemi... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 14:23
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Galatasaray'ın yeni forvet sistemi belli oldu! Milli aradan sonra Okan Buruk...

Milli araya lider giren Galatasaray, cuma gününe kadar izinli. Sarı-kırmızılı takım, dönüşte sıkı bir idman programı uygulayacak.

Galatasaray'ın yeni forvet sistemi belli oldu! Milli aradan sonra Okan Buruk...

Teknik Direktör Okan Buruk, öncelikli olarak çift forvetli düzene geçiş için kolları bir kez daha sıvayacak.

Galatasaray'ın yeni forvet sistemi belli oldu! Milli aradan sonra Okan Buruk...

İyileşmesi beklenen Victor Osimhen ve Mauro İcardi'yi bir arada oynatmayı planlayan tecrübeli hocanın milli arada bu konuda çalışmalar yapacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın yeni forvet sistemi belli oldu! Milli aradan sonra Okan Buruk...

Kasımpaşa mücadelesinde birlikte oynayan iki yıldızın önümüzdeki maçlarda da forveti çiftlemesi bekleniyor.

Galatasaray'ın yeni forvet sistemi belli oldu! Milli aradan sonra Okan Buruk...

JELERT VE YUSUF'A SIRA GELDİ

Okan Buruk, yeni formasyon haricinde takım savunmasına yoğunlaşacak. Bu sezon 13 maçın 11'inde gol yiyen takımıyla ilgili eksikleri belirleyen tecrübeli hoca, bunları kapatmak için çalışacak.

Galatasaray'ın yeni forvet sistemi belli oldu! Milli aradan sonra Okan Buruk...

Fakat birçok oyuncunun milli takımda olması bu işi zorlaştırabilir. Diğer gündem maddesi ise rotasyonun genişlemesi olacak. Jelert ve Yusuf Demir'i bir an önce geniş rotasyona dahil etmek isteyen tecrübeli hoca, böylece Kaan Ayhan'ı da orta sahada kullanabilecek.

Galatasaray'ın yeni forvet sistemi belli oldu! Milli aradan sonra Okan Buruk...

MERTENS ROTASYONA

Sarı-kırmızılı ekipte 11'in vazgeçilmez ismi olan Dries Mertens, yeni planlarla birlikte dinlenme fırsatı bulacak. Takımdaki rotasyonu genişletmek isteyen Okan Buruk, böylece 38 yaşındaki oyuncuyu kenara alacak.

Galatasaray'ın yeni forvet sistemi belli oldu! Milli aradan sonra Okan Buruk...

SAVUNMA DEĞİŞMİYOR

Planlar arasındaki üçlü savunma ilk etapta uygulanmayacak. Okan Buruk, bir süre daha dörtlüden devam edecek. Rotasyonun genişlemesiyle oyun içinde denenen üçlü savunma bu kez devreye alınabilir.

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