Galatasaray'ın yeni forvet sistemi belli oldu! Milli aradan sonra Okan Buruk...

JELERT VE YUSUF'A SIRA GELDİ Okan Buruk, yeni formasyon haricinde takım savunmasına yoğunlaşacak. Bu sezon 13 maçın 11'inde gol yiyen takımıyla ilgili eksikleri belirleyen tecrübeli hoca, bunları kapatmak için çalışacak.

Fakat birçok oyuncunun milli takımda olması bu işi zorlaştırabilir. Diğer gündem maddesi ise rotasyonun genişlemesi olacak. Jelert ve Yusuf Demir'i bir an önce geniş rotasyona dahil etmek isteyen tecrübeli hoca, böylece Kaan Ayhan'ı da orta sahada kullanabilecek.