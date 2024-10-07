Ne de olsa lider

Galatasaray milli araya lider gidiyor... Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya 3-0'dan puan veren ve Avrupa Ligi'nde RFS deplasmanında 2-0'lık üstünlüğü koruyamayan sarı-kırmızılılar, bu kez Alanyaspor karşısında hata yapmadı. Okan Buruk'un ideal 11'le sahaya çıktığı maçta 10. dakikadan sonra üstünlüğü ele alan Aslan, üst üste pozisyonlara girdi. 28'de günün en etkili ismi Yunus, Sara'nın nefis pasında ustaca bir bitiriş yaptı. Sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

SIRA ANTALYA'DA

İkinci yarıda ise Galatasaray aradığı fırsatları bulmakta zorlandı. İcardi, Barış ve Mertens'in gününde olmadığı Aslan'da, Okan Buruk'un hamleleri tutmadı. Alanyaspor, son anlarda rakip kaleye yüklendi. 90+2'de ise inanılmaz bir fırsat kaçtı. Sarı-kırmızılı oyuncuların Jakobs'a faul beklediği pozisyonda Serdar Dursun boş kale yerine auta vurdu. 1-0'lık zaferle Kasımpaşa ve RFS kayıplarının şokunu atlatan Galatasaray, milli araya 22 puanla zirvede girdi. Sarı-kırmızılılar, dönüşte Antalyaspor'a konuk olacak.

TAKIMA TAM DESTEK

Önce Kasımpaşa ardından RFS karşısında puan kaybeden Galatasaray'da taraftar takıma küsmedi. Alanyaspor karşılaşmasında RAMS Park büyük ölçüde doldu. Saatler öncesinden tribüne gelen sarı-kırmızılı taraftarlar oyunculara önemli bir destek verdi. Son iki karşılaşmada kayıp yaşayan Okan Buruk lehine de tezahüratlar vardı. Maç sonunda ise galibiyeti takımla kutladılar.

Kasımpaşa maçında sakatlanarak devre arasında oyundan çıkan Victor Osimhen, RFS deplasmanına götürülmemişti. Alanyaspor karşılaşmasında da riske edilmeyen Nijeryalı yıldız oyuncu, takıma tribünden destek verdi. Özel program dahilinde tek başına çalışmalarını sürdüren Osimhen, Nijerya Milli Takımından affını istedi. Yıldız oyuncu, milli aradan sonra yüzde yüz hazır olacak.