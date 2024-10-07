  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Ne de olsa lider

Galatasaray, Kasımpaşa ve RFS şoklarını Alanyaspor’u yenerek atlattı. Sarı-kırmızılı ekip, Yunus Akgün’ün tek golüyle kazanarak 22 puana çıktı ve liderliğini korudu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ne de olsa lider

Galatasaray milli araya lider gidiyor... Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya 3-0'dan puan veren ve Avrupa Ligi'nde RFS deplasmanında 2-0'lık üstünlüğü koruyamayan sarı-kırmızılılar, bu kez Alanyaspor karşısında hata yapmadı. Okan Buruk'un ideal 11'le sahaya çıktığı maçta 10. dakikadan sonra üstünlüğü ele alan Aslan, üst üste pozisyonlara girdi. 28'de günün en etkili ismi Yunus, Sara'nın nefis pasında ustaca bir bitiriş yaptı. Sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

SIRA ANTALYA'DA

İkinci yarıda ise Galatasaray aradığı fırsatları bulmakta zorlandı. İcardi, Barış ve Mertens'in gününde olmadığı Aslan'da, Okan Buruk'un hamleleri tutmadı. Alanyaspor, son anlarda rakip kaleye yüklendi. 90+2'de ise inanılmaz bir fırsat kaçtı. Sarı-kırmızılı oyuncuların Jakobs'a faul beklediği pozisyonda Serdar Dursun boş kale yerine auta vurdu. 1-0'lık zaferle Kasımpaşa ve RFS kayıplarının şokunu atlatan Galatasaray, milli araya 22 puanla zirvede girdi. Sarı-kırmızılılar, dönüşte Antalyaspor'a konuk olacak.

TAKIMA TAM DESTEK

Önce Kasımpaşa ardından RFS karşısında puan kaybeden Galatasaray'da taraftar takıma küsmedi. Alanyaspor karşılaşmasında RAMS Park büyük ölçüde doldu. Saatler öncesinden tribüne gelen sarı-kırmızılı taraftarlar oyunculara önemli bir destek verdi. Son iki karşılaşmada kayıp yaşayan Okan Buruk lehine de tezahüratlar vardı. Maç sonunda ise galibiyeti takımla kutladılar.

Kasımpaşa maçında sakatlanarak devre arasında oyundan çıkan Victor Osimhen, RFS deplasmanına götürülmemişti. Alanyaspor karşılaşmasında da riske edilmeyen Nijeryalı yıldız oyuncu, takıma tribünden destek verdi. Özel program dahilinde tek başına çalışmalarını sürdüren Osimhen, Nijerya Milli Takımından affını istedi. Yıldız oyuncu, milli aradan sonra yüzde yüz hazır olacak.

F.Bahçe'den G.Saray'da tarihi transfer çalımı!
F.Bahçe'den Lacazette bombası! Herkesi şaşırtan karar...
DİĞER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gaziantep FK maçında olay yaratan karar! VAR’dan gelen penaltı taraftarları ikiye böldü…
Semih Çelik'in babası her şeyi anlattı! İkbal Uzuner'in annesi cinayetten önce ne dedi? Ayşenur Halil'le görüntülü görüşmüşler
Okan Buruk'tan hakem sitemi!
Cimbom'dan kritik 3 puan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zor maçı Milan kaybetti! Zor maçı Milan kaybetti! 00:31
Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece Basketbol: 97-85 Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece Basketbol: 97-85 00:31
Zor maçı Milan kaybetti! Zor maçı Milan kaybetti! 00:30
Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece Basketbol: 97-85 Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece Basketbol: 97-85 00:27
F.Bahçe'de Osayi için geri sayım! F.Bahçe'de Osayi için geri sayım! 23:31
Okan Buruk'tan hakem sitemi! Okan Buruk'tan hakem sitemi! 23:21
Daha Eski
Cimbom'dan kritik 3 puan! Cimbom'dan kritik 3 puan! 23:21
Bronckhorst: Doğru kararları veremedik Bronckhorst: Doğru kararları veremedik 23:21
Beşiktaş 90+5'te yıkıldı! Beşiktaş 90+5'te yıkıldı! 23:21
G.Saray zirveyi bırakmadı! G.Saray zirveyi bırakmadı! 23:21
Beşiktaş maçında gol iptal edildi! Beşiktaş maçında gol iptal edildi! 23:21
Beşiktaş maçında VAR'dan penaltı kararı! Beşiktaş maçında VAR'dan penaltı kararı! 23:20