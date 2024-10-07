Icardi'den Galatasaraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u mağlup ederek milli araya lider giren Galatasaray'da Mauro Icardi, maç sonrası yaptığı paylaşımla taraftarları kızdırdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Bu sonuçla milli araya lider giren Galatasaray, puanını 22'ye yükseltti.
Bu sezonki 3. yenilgisini alan Alanyaspor ise 9 puanla 11. sırada yer aldı.
Karşılaşma sonrası en çok konuşulan isimlerden biriyse Mauro Icardi oldu.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arjantinli golcü, 81. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.
Son haftalardaki performansıyla eleştirilen Icardi, maç sonrası yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti.
Deneyimli forvet, karşılaşmanın ardından İstanbul'dan ayrılarak özel uçakla İspanya'nın Kanarya Adaları'na gitti.
Mauro Icardi, geçtiğimiz hafta da Paris'e gitmesi nedeniyle Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.
Milliyet'in haberine göre taraftarlar, golcü oyuncuyu takımı sahiplenmesi için uyarılarda bulundu.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maçta süre aldı.
Arjantinli santrfor, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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