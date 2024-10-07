  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Icardi'den Galatasaraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u mağlup ederek milli araya lider giren Galatasaray'da Mauro Icardi, maç sonrası yaptığı paylaşımla taraftarları kızdırdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 13:32
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi'den Galatasaraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Icardi'den Galatasaraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez...

RAMS Park'ta oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 1-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.

Icardi'den Galatasaraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez...

Aslan'a galibiyeti getiren golü 28. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

Icardi'den Galatasaraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez...

Bu sonuçla milli araya lider giren Galatasaray, puanını 22'ye yükseltti.

Icardi'den Galatasaraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez...

Bu sezonki 3. yenilgisini alan Alanyaspor ise 9 puanla 11. sırada yer aldı.

Icardi'den Galatasaraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez...

Karşılaşma sonrası en çok konuşulan isimlerden biriyse Mauro Icardi oldu.

Icardi'den Galatasaraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez...

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arjantinli golcü, 81. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.

Icardi'den Galatasaraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez...

Son haftalardaki performansıyla eleştirilen Icardi, maç sonrası yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti.

Icardi'den Galatasaraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez...

Deneyimli forvet, karşılaşmanın ardından İstanbul'dan ayrılarak özel uçakla İspanya'nın Kanarya Adaları'na gitti.

Icardi'den Galatasaraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez...

Mauro Icardi, geçtiğimiz hafta da Paris'e gitmesi nedeniyle Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Icardi'den Galatasaraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez...

Milliyet'in haberine göre taraftarlar, golcü oyuncuyu takımı sahiplenmesi için uyarılarda bulundu.

Icardi'den Galatasaraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez...

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maçta süre aldı.

Icardi'den Galatasaraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez...

Arjantinli santrfor, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Icardi'den Galatasaraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez...

Icardi'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Icardi'den Galatasaraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez...

31 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.

Barış Alper rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı
F.Bahçe'den G.Saray'da tarihi transfer çalımı!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Serdar Dursun’un kaçırdığı gol olay yaratmıştı! Fenerbahçelilerin şok tepkisi sonrası açıkladı: “Son anda…”
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı: Her daim hayırla yad edilecek
Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle...
Medina transferinde şok gelişme! F.Bahçe'ye rakip çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'den G.Saraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez... Icardi'den G.Saraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez... 13:32
Karadağ'ın aday kadrosu belli oldu Karadağ'ın aday kadrosu belli oldu 12:31
Hacıosmanoğlu: Sahada rakibiz ama... Hacıosmanoğlu: Sahada rakibiz ama... 12:31
G.Saray Devler Ligi'nde sahne alıyor! G.Saray Devler Ligi'nde sahne alıyor! 12:17
F.Bahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi... F.Bahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi... 12:09
Barış Alper rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı Barış Alper rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı 12:06
Daha Eski
Beşiktaş Avrupa Kupası'nda Hapoel ile karşılaşacak! Beşiktaş Avrupa Kupası'nda Hapoel ile karşılaşacak! 12:00
Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle... Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle... 11:38
Medina transferinde şok gelişme! F.Bahçe'ye rakip çıktı Medina transferinde şok gelişme! F.Bahçe'ye rakip çıktı 11:21
G.Saray evinde ERA Nymburk'u ağırlıyor! G.Saray evinde ERA Nymburk'u ağırlıyor! 11:18
Fethiyespor - Düzcespor maçı ne zaman? Fethiyespor - Düzcespor maçı ne zaman? 11:04
Zonguldak FK - Kırıkkale FK maçı ne zaman? Zonguldak FK - Kırıkkale FK maçı ne zaman? 11:01