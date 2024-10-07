GALATASARAY HABERİ: Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle...

Mücadelenin ikinci yarısında da etkili olan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılarda ikinci devrenin hemen başında Kaan'ın şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Batshuayi ile girdiği pozisyonlardan faydalanamadı.