GALATASARAY HABERİ: Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin, şok bir harekette bulunduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Mücadelenin ikinci yarısında da etkili olan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılarda ikinci devrenin hemen başında Kaan'ın şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Batshuayi ile girdiği pozisyonlardan faydalanamadı.
90+2'nci dakikada Alanyaspor net gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Rony Lopes, topu yerden kale önüne çıkardı. Müsait pozisyonda altıpasın bir adım gerisinde topla buluşan Serdar Dursun'un şutunda top üstten auta gitti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve lige verilecek milli ara öncesinde Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
GALATASARAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde RFS ile 2-2 berabere kalınan maçın 11'inde tek değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam, cezası nedeniyle RFS karşısında forma giyemeyen Fernando Muslera'yı Alanyaspor maçında 11'de görevlendirdi.
ICARDI'DEN ŞOK HAREKET!
Öte yandan Galatasaray'ın Alanyaspor maçında Mauro Icardi, yerini Batshuayi'ye bıraktığı 81. dakikaya kadar hiçbir varlık gösteremedi.
Sabah'ın haberine göre Icardi, pas başarı değerinde (%73) takımın en kötüsü oldu.
Icardi 26 kez topla buluşup 15 pas verdi.
Yıldız isim girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü kaybetti. Bunun yanı sıra oyundan çıkarken tepkili hali dikkat çekti.
Maçın bitiş düdüğü ile tüm takım sevinirken, Arjantinli futbolcu, kulübede oturduğu yerden kalkıp sevince katılmamayı tercih etti.
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