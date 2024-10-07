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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ: Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin, şok bir harekette bulunduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 11:38
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GALATASARAY HABERİ: Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle...

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk etti.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle...

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özkaral ve Samet Çavuş üstlendi.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle...

Karşılaşmaya baskılı başlayan taraf Galatasaray oldu. Başlama düdüğünün ardından rakibine oyunu yarı sahasında kabul ettiren Galatasaray, 28'inci dakikada öne geçti. Sara'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Yunus Akgün, yaptığı aşırtma vuruşla takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle...

Mücadelenin ikinci yarısında da etkili olan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılarda ikinci devrenin hemen başında Kaan'ın şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Batshuayi ile girdiği pozisyonlardan faydalanamadı.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle...

90+2'nci dakikada Alanyaspor net gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Rony Lopes, topu yerden kale önüne çıkardı. Müsait pozisyonda altıpasın bir adım gerisinde topla buluşan Serdar Dursun'un şutunda top üstten auta gitti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve lige verilecek milli ara öncesinde Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle...

GALATASARAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde RFS ile 2-2 berabere kalınan maçın 11'inde tek değişikliğe gitti.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle...

Tecrübeli teknik adam, cezası nedeniyle RFS karşısında forma giyemeyen Fernando Muslera'yı Alanyaspor maçında 11'de görevlendirdi.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle...

ICARDI'DEN ŞOK HAREKET!

Öte yandan Galatasaray'ın Alanyaspor maçında Mauro Icardi, yerini Batshuayi'ye bıraktığı 81. dakikaya kadar hiçbir varlık gösteremedi.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle...

Sabah'ın haberine göre Icardi, pas başarı değerinde (%73) takımın en kötüsü oldu.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle...

Icardi 26 kez topla buluşup 15 pas verdi.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle...

Yıldız isim girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü kaybetti. Bunun yanı sıra oyundan çıkarken tepkili hali dikkat çekti.

GALATASARAY HABERİ: Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle...

Maçın bitiş düdüğü ile tüm takım sevinirken, Arjantinli futbolcu, kulübede oturduğu yerden kalkıp sevince katılmamayı tercih etti.

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