Galatasaray'dan taraftarlarına Osimhen maskesi uyarısı!

Galatasaray, Victor Osimhen maskesinin spor yasası gereği maç günlerinde stadyuma alınamayacağını açıkladı.

GS Store resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Victor Osimhen'in ikonik maskesi, GSStore'da büyük ilgi görmeye devam ediyor! Maskemize gösterdiğiniz yoğun ilgi için sizlere teşekkür eder ve güvenli bir maç keyfi için önemli bir hatırlatma yapmak isteriz. Spor yasası gereği maskenin maç günlerinde stadyuma alınamayacağını bildirmek ister, stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz. Keyifli ve güvenli maç günleri dileriz." denildi.

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