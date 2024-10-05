  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan taraftarlarına Osimhen maskesi uyarısı!

Son dakika spor haberi... Galatasaray, Victor Osimhen maskesinin spor yasası gereği maç günlerinde stadyuma alınamayacağını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 13:15 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 13:16
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan taraftarlarına Osimhen maskesi uyarısı!

Galatasaray, Victor Osimhen maskesinin spor yasası gereği maç günlerinde stadyuma alınamayacağını açıkladı.

GS Store resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Victor Osimhen'in ikonik maskesi, GSStore'da büyük ilgi görmeye devam ediyor! Maskemize gösterdiğiniz yoğun ilgi için sizlere teşekkür eder ve güvenli bir maç keyfi için önemli bir hatırlatma yapmak isteriz. Spor yasası gereği maskenin maç günlerinde stadyuma alınamayacağını bildirmek ister, stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz. Keyifli ve güvenli maç günleri dileriz." denildi.

İŞTE O PAYLAŞIM

Mourinho'dan radikal Amrabat kararı!
F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk yıldız! Bu transfer Kadıköy'ü sallar
DİĞER
"Müzik yeteneği annesinden geçmiş asla çalmıyor" Eda Ece ile minik kızı Mina İpek'ten gülümseten paylaşım!
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM parti ile neden tokalaştı! Flaş açıklama: Cumhurbaşkanının çağrısı benim için görevdir
G.Saray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası...
Fenerbahçe'de dikkat çeken ayrıntı! Livakovic ve Volkan Demirel...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brighton - Tottenham maçı ne zaman? Brighton - Tottenham maçı ne zaman? 13:48
Chelsea - Nottingham Forest maçı ne zaman? Chelsea - Nottingham Forest maçı ne zaman? 13:45
Aston Villa - Manchester United maçı ne zaman? Aston Villa - Manchester United maçı ne zaman? 13:31
G.Saray'dan taraftarlarına maske uyarısı! G.Saray'dan taraftarlarına maske uyarısı! 13:11
Kasımpaşa - Bodrum FK | CANLI Kasımpaşa - Bodrum FK | CANLI 13:00
G.Saray kara bulutları dağıtmak istiyor! G.Saray kara bulutları dağıtmak istiyor! 12:36
Daha Eski
Mourinho'dan radikal Amrabat kararı! Mourinho'dan radikal Amrabat kararı! 12:07
Amedspor - Esenler Erokspor maçı saat kaçta? Amedspor - Esenler Erokspor maçı saat kaçta? 11:36
İstanbulspor - Kocaelispor maçı saat kaçta? İstanbulspor - Kocaelispor maçı saat kaçta? 11:31
Manisa FK - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Manisa FK - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 11:27
Keçiörengücü - Pendikspor maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Pendikspor maçı saat kaçta? 11:21
G.Saray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası... G.Saray'da yaprak dökümü! RFS maçı sonrası... 11:07