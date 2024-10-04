Galatasaray'a piyango! Kerem Aktürkoğlu'na rekor bonservis teklifi!
Sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon Euro bedelle Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekiz'de kısa sürede fark yaratan milli oyuncuya İngiliz devi rekor bonservis bedeliyle transfer etmek istiyor. Benfica Kerem'in bir sonraki satışından Galatasaray'a yüzde 10 ödeme yapacak. İşte detaylar... | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ
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Fichajes'te yer alan habere göre; Manchester United, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti.
Kırmızı Şeytanlar, milli yıldız için 40 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
G.SARAY'A %10 PAY
Benfica Kerem'in bir sonraki satışından Galatasaray'a yüzde 10 ödeme yapacak.
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