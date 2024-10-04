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Haberler Galatasaray

Galatasaray'a piyango! Kerem Aktürkoğlu'na rekor bonservis teklifi!

Sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon Euro bedelle Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekiz'de kısa sürede fark yaratan milli oyuncuya İngiliz devi rekor bonservis bedeliyle transfer etmek istiyor. Benfica Kerem'in bir sonraki satışından Galatasaray'a yüzde 10 ödeme yapacak. İşte detaylar... | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 11:22
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ENES CEVAHİRCİ
Kerem Aktürkoğlu'na rekor bonservis teklifi! Premier Lig devi peşine düştü

Galatasaray'da çifte şampiyonluğun mimarlarından olan Kerem Aktürkoğlu sezon başında 12 milyon Euro bedelle Benfica'ya transfer olmuştu.

Kerem Aktürkoğlu'na rekor bonservis teklifi! Premier Lig devi peşine düştü

Kısa süre içerisinde Benfica'ya adapte olan milli yıldız çıktığı 5 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Kerem Aktürkoğlu'na rekor bonservis teklifi! Premier Lig devi peşine düştü

Portekiz'de adından söz ettiren ve Avrupa devlerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu için İspanyol basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

Kerem Aktürkoğlu'na rekor bonservis teklifi! Premier Lig devi peşine düştü

Fichajes'te yer alan habere göre; Manchester United, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti.

Kerem Aktürkoğlu'na rekor bonservis teklifi! Premier Lig devi peşine düştü

Kırmızı Şeytanlar, milli yıldız için 40 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Kerem Aktürkoğlu'na rekor bonservis teklifi! Premier Lig devi peşine düştü

G.SARAY'A %10 PAY

Benfica Kerem'in bir sonraki satışından Galatasaray'a yüzde 10 ödeme yapacak.

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