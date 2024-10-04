Galatasaray'a piyango! Kerem Aktürkoğlu'na rekor bonservis teklifi!

Galatasaray'da çifte şampiyonluğun mimarlarından olan Kerem Aktürkoğlu sezon başında 12 milyon Euro bedelle Benfica'ya transfer olmuştu.

Kısa süre içerisinde Benfica'ya adapte olan milli yıldız çıktığı 5 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.