  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'ndan Mauro Icardi açıklaması! Aralarında sorun var mı?

Son dakika Galatasaray haberleri: Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, kendisi için veda mesajı paylaşmayan Mauro Icardi ile ilgili de konuştu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 22:01
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'ndan Mauro Icardi açıklaması! Aralarında sorun var mı?

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray'da en çok konuşulan konulardan biri Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı oldu.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'ndan Mauro Icardi açıklaması! Aralarında sorun var mı?

Milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya transfer oldu.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'ndan Mauro Icardi açıklaması! Aralarında sorun var mı?

25 yaşındaki futbolcu, Portekiz ekibiyle harika bir başlangıç yaptı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'ndan Mauro Icardi açıklaması! Aralarında sorun var mı?

Kerem, Benfica formasıyla çıktığı 5 maçta 4 gol ve 2 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'ndan Mauro Icardi açıklaması! Aralarında sorun var mı?

Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak taraftarların sorularını yanıtladı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'ndan Mauro Icardi açıklaması! Aralarında sorun var mı?

"İNİŞLER ÇIKIŞLAR OLABİLİYOR"

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ve 2-2 sona eren RFS - Galatasaray maçını yorumlayan Kerem, "Ben de sizler gibi Galatasaray taraftarıyım. İnişler çıkışlar olabiliyor. Galatasaray her zaman bu süreçleri hızlı atlatan güçlü bir takımdır." yorumunu yaptı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'ndan Mauro Icardi açıklaması! Aralarında sorun var mı?

"ICARDI İLE ARAMIZDA SORUN YOK"

Eski takım arkadaşı Mauro Icardi'nin kendisi için veda mesajı paylaşmaması hakkında da konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Icardi'nin veda mesajı paylaşmaması; insanlar özel hayatını sosyal medyadan yaşamak zorunda değil. Icardi ile aramızda bir sorun yok. Ben onu seviyorum, o da beni seviyor. Geçen gün konuştuk." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'ndan Mauro Icardi açıklaması! Aralarında sorun var mı?

YUNUS AKGÜN'E ÖVGÜ

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün de Kerem Aktürkoğlu'nun yayınına katıldı. Eski takım arkadaşının performansını öven Kerem, "Sol açıkta senden öyle bir performans beklemiyordum sağ açıkta uçuyorsun zaten." şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'ndan Mauro Icardi açıklaması! Aralarında sorun var mı?

"ARJANTİNLİLERLE ARAM İYİ OLUYOR"

Kerem Aktürkoğlu, "Di Maria ile aran nasıl?" sorusuna "Benim Arjantinlilerle aram iyi oluyor genelde. Arjantinlileri seviyorum." dedi.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'ndan Mauro Icardi açıklaması! Aralarında sorun var mı?

"OSIMHEN ÇOK İYİ TOPÇU"

25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü Victor Osimhen ile ilgili "Çok iyi topçu" yorumunu yaptı.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'ndan Mauro Icardi açıklaması! Aralarında sorun var mı?

GOL SEVİNCİ HAKKINDA

Gol sevinciyle ilgili de konuşan milli yıldız, Bir gün restorantta oturuyorum, içeri Eray Hoca ve Fatih Hoca girdi. İçeride Harry var dedi. Normalde insan 'Harry kim?' der. Fatih Hoca da "Bir sihrini göremedik" dedi. Deplasmana gittik gözlük takmıştım ondan sonra da benzetmeler oldu. Biz de bunla özleştireceğimiz bir sevinç bulalım dedik." ifadelerini kullandı.

Reklam
F.Bahçe EuroLeague'e galibiyetle başladı!
DİĞER
Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi! Okan Buruk'tan dev neşter
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te İsrail'e rest: Arz-ı Mev'ud'u iyi biliriz | ABD'ye Batı'ya ayar!
G.Saray'da 6 ayrılık birden! RFS maçı sonrası sıcak gelişme
Rizespor nefes aldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem'den Icardi açıklaması! Aralarında sorun var mı? Kerem'den Icardi açıklaması! Aralarında sorun var mı? 22:00
Pogba'nın cezasına büyük indirim Pogba'nın cezasına büyük indirim 20:24
Osimhen'in sakatlığında üzücü gelişme! Osimhen'in sakatlığında üzücü gelişme! 20:11
G.Saray'dan Alanyaspor hazırlıkları G.Saray'dan Alanyaspor hazırlıkları 19:28
Beşiktaş'ta Gaziantep FK hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Gaziantep FK hazırlıkları başladı 19:14
Ümit Milli aday kadrosu açıklandı Ümit Milli aday kadrosu açıklandı 18:46
Daha Eski
Rizespor nefes aldı Rizespor nefes aldı 18:35
Virtus Bologna - Anadolu Efes | CANLI Virtus Bologna - Anadolu Efes | CANLI 18:18
F.Bahçe Beko - Olympiakos | CANLI F.Bahçe Beko - Olympiakos | CANLI 18:18
F.Bahçe'de İsmail Kartal sesleri! Mourinho Everton'a giderse... F.Bahçe'de İsmail Kartal sesleri! Mourinho Everton'a giderse... 17:31
Ada devleri Osimhen için yarışa girdi! Ada devleri Osimhen için yarışa girdi! 16:55
Ancelotti'den Arda açıklaması! "İlk 11'de yer alabilmesi..." Ancelotti'den Arda açıklaması! "İlk 11'de yer alabilmesi..." 16:22