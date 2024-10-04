GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'ndan Mauro Icardi açıklaması! Aralarında sorun var mı?
Son dakika Galatasaray haberleri: Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, kendisi için veda mesajı paylaşmayan Mauro Icardi ile ilgili de konuştu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Kerem, Benfica formasıyla çıktığı 5 maçta 4 gol ve 2 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti.
Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak taraftarların sorularını yanıtladı.
"İNİŞLER ÇIKIŞLAR OLABİLİYOR"
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ve 2-2 sona eren RFS - Galatasaray maçını yorumlayan Kerem, "Ben de sizler gibi Galatasaray taraftarıyım. İnişler çıkışlar olabiliyor. Galatasaray her zaman bu süreçleri hızlı atlatan güçlü bir takımdır." yorumunu yaptı.
"ICARDI İLE ARAMIZDA SORUN YOK"
Eski takım arkadaşı Mauro Icardi'nin kendisi için veda mesajı paylaşmaması hakkında da konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Icardi'nin veda mesajı paylaşmaması; insanlar özel hayatını sosyal medyadan yaşamak zorunda değil. Icardi ile aramızda bir sorun yok. Ben onu seviyorum, o da beni seviyor. Geçen gün konuştuk." ifadelerini kullandı.
YUNUS AKGÜN'E ÖVGÜ
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün de Kerem Aktürkoğlu'nun yayınına katıldı. Eski takım arkadaşının performansını öven Kerem, "Sol açıkta senden öyle bir performans beklemiyordum sağ açıkta uçuyorsun zaten." şeklinde konuştu.
"ARJANTİNLİLERLE ARAM İYİ OLUYOR"
Kerem Aktürkoğlu, "Di Maria ile aran nasıl?" sorusuna "Benim Arjantinlilerle aram iyi oluyor genelde. Arjantinlileri seviyorum." dedi.
"OSIMHEN ÇOK İYİ TOPÇU"
25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü Victor Osimhen ile ilgili "Çok iyi topçu" yorumunu yaptı.
GOL SEVİNCİ HAKKINDA
Gol sevinciyle ilgili de konuşan milli yıldız, Bir gün restorantta oturuyorum, içeri Eray Hoca ve Fatih Hoca girdi. İçeride Harry var dedi. Normalde insan 'Harry kim?' der. Fatih Hoca da "Bir sihrini göremedik" dedi. Deplasmana gittik gözlük takmıştım ondan sonra da benzetmeler oldu. Biz de bunla özleştireceğimiz bir sevinç bulalım dedik." ifadelerini kullandı.
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