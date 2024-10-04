GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'ndan Mauro Icardi açıklaması! Aralarında sorun var mı?

"ICARDI İLE ARAMIZDA SORUN YOK" Eski takım arkadaşı Mauro Icardi'nin kendisi için veda mesajı paylaşmaması hakkında da konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Icardi'nin veda mesajı paylaşmaması; insanlar özel hayatını sosyal medyadan yaşamak zorunda değil. Icardi ile aramızda bir sorun yok. Ben onu seviyorum, o da beni seviyor. Geçen gün konuştuk." ifadelerini kullandı.