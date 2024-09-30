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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha'ya kötü haber! Tavırları nedeniyle...

Fransa Lig'in 6. haftasında Lyon konuk olduğu Toulouse'u 2-1 mağlup ederek kötü gidişatını sonlandırdı. Fransız medyası deplasmanda alınan galibiyetin ardından Galatasaray'dan kiralanan Wilfried Zaha'yı performansından ötürü ağır sözlerle eleştirdi. İşte detaylar... | Fotomac.com.tr / Enes Cevahirci

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 12:16
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ENES CEVAHİRCİ
GALATASARAY HABERLERİ - Wilfred Zaha'ya kötü haber! Tavırları nedeniyle...

Fransa Lig'in 6. haftasında Lyon konuk olduğu Toulouse'u son dakika golüyle 2-1 mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfred Zaha'ya kötü haber! Tavırları nedeniyle...

Ligde 2. galibiyetini alan Lyon alt sıralardan uzaklaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfred Zaha'ya kötü haber! Tavırları nedeniyle...

Galatasaray'dan kiralanan Wilfred Zaha mücadeleye ilk 11'de başlarken 53 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfred Zaha'ya kötü haber! Tavırları nedeniyle...

Fransız medyası Fildişili oyuncunun performansınının hayal kırıklığı yarattığını okuyucularına duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfred Zaha'ya kötü haber! Tavırları nedeniyle...

Ülkenin en ünlü gazetelerinden L'Equipe, Zaha'ya 10 üzerinden 2 puan vererek sahanın en kötüsü olarak belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfred Zaha'ya kötü haber! Tavırları nedeniyle...

Ayrıca Fransız basını, Zaha'nın ruh halinin endişe verici olduğunu belirtirken sosyal medyadaki sinir bozucu tavırları nedeniyle hedef gösterildiğinin altını çizdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfred Zaha'ya kötü haber! Tavırları nedeniyle...

Lyonfoot'ta yer alan habere göre; Wilfried Zaha, Lyon'daki toksik hareketleri sebebiyle kadro dışı kalabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfred Zaha'ya kötü haber! Tavırları nedeniyle...

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, maç somu Zaha hakkında, "Oyundan alınan ilk oyuncuydu, bu da sizinle aynı şeyleri gördüğümü gösteriyor. Onun gelişeceğini biliyorum. Geçen sefer oyuna girdi ve gittikçe güçleniyor. Yavaş yavaş takıma entegre olacak ve kendisinden ne beklendiğini anlayacak" açıklamasını yaptı.

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