GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha'ya kötü haber! Tavırları nedeniyle...
Fransa Lig'in 6. haftasında Lyon konuk olduğu Toulouse'u 2-1 mağlup ederek kötü gidişatını sonlandırdı. Fransız medyası deplasmanda alınan galibiyetin ardından Galatasaray'dan kiralanan Wilfried Zaha'yı performansından ötürü ağır sözlerle eleştirdi. İşte detaylar... | Fotomac.com.tr / Enes Cevahirci
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 12:16
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Fransız medyası Fildişili oyuncunun performansınının hayal kırıklığı yarattığını okuyucularına duyurdu.
Ülkenin en ünlü gazetelerinden L'Equipe, Zaha'ya 10 üzerinden 2 puan vererek sahanın en kötüsü olarak belirledi.
Ayrıca Fransız basını, Zaha'nın ruh halinin endişe verici olduğunu belirtirken sosyal medyadaki sinir bozucu tavırları nedeniyle hedef gösterildiğinin altını çizdi.
Lyonfoot'ta yer alan habere göre; Wilfried Zaha, Lyon'daki toksik hareketleri sebebiyle kadro dışı kalabilir.
Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, maç somu Zaha hakkında, "Oyundan alınan ilk oyuncuydu, bu da sizinle aynı şeyleri gördüğümü gösteriyor. Onun gelişeceğini biliyorum. Geçen sefer oyuna girdi ve gittikçe güçleniyor. Yavaş yavaş takıma entegre olacak ve kendisinden ne beklendiğini anlayacak" açıklamasını yaptı.
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