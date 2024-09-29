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Haberler Galatasaray

Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu rüzgarı! 10 yıl sonra bir ilki başardı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Portekiz devi Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu yeni kulübünde resmen şov yapıyor. Milli yıldızımız son olarak çok önemli bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 10:23
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Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu rüzgarı! 10 yıl sonra bir ilki başardı

Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Gil Vicente'yi 5-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada 1-0 yenik duruma düşen ev sahibi takımı 2-1 öne geçiren gole Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu rüzgarı! 10 yıl sonra bir ilki başardı

Yeni takımında çıktığı dördüncü maçta üçüncü kez fileleri havalandıran Kerem, Portekiz basınında yine gündeme oturdu. Maç sonrası Kerem Aktürkoğlu için NTV'nin derlediği habere göre Portekiz medyasında yapılan yorumlar ise şöyle:

Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu rüzgarı! 10 yıl sonra bir ilki başardı

10 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI!

A Bola: "Kerem Aktürkoğlu yine gol attı. Aktürkoğlu, 10 yıl sonra Benfica'daki ilk dört maçında üç ve daha fazla gol atan ilk yeni transfer oldu. Benfica'da en son 2014 yılında Valencia'dan transfer edilen Jonas bunu başarmıştı."

Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu rüzgarı! 10 yıl sonra bir ilki başardı

Record: "Kerem Aktürkoğlu'nun Jonas ritmindeki soğukkanlılığı. Türk futbolcu güçlü bir başlangıç yaptı ve teknik direktör Bruno Lage'nin takımında öne çıktı."

Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu rüzgarı! 10 yıl sonra bir ilki başardı

O Jogo: "Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da harika formunu sürdürüyor ve Gil Vicente'ye karşı yeni takımındaki üçüncü golünü atarak maçın (2-1) dönüm noktası oldu."

Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu rüzgarı! 10 yıl sonra bir ilki başardı

Bola Na Rede: "Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle geri dönüş yaptı. Aktürkoğlu kafa vuruşuyla attığı golle Luz Stadı'nda Kartallar'ın geri dönüşünü sağladı."

Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu rüzgarı! 10 yıl sonra bir ilki başardı

Notícias ao Minuto: "Kerem Aktürkoğlu yine gol attı ve 1-0 yenik duruma düşen Benfica'nın geri dönüşü tamamlandı. Otamendi'nin kafa vuruşuyla attığı golün ardından Aktürkoğlu da kafa vuruşuyla Kartal'ı 2-1 öne geçirdi ve böylece üç maçta üçüncü golünü kaydetti."

Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu rüzgarı! 10 yıl sonra bir ilki başardı

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla 3'ü Porteki Ligi, 1'i ise Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 4 maça çıktı. Futbolcu bu maçlarda 3 gol atarken 2 kez de asist yaptı.

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