Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu rüzgarı! 10 yıl sonra bir ilki başardı

Yeni takımında çıktığı dördüncü maçta üçüncü kez fileleri havalandıran Kerem, Portekiz basınında yine gündeme oturdu. Maç sonrası Kerem Aktürkoğlu için NTV'nin derlediği habere göre Portekiz medyasında yapılan yorumlar ise şöyle: