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Haberler Galatasaray

Bir VAR'mış bir yokmuş

Hakem Oğuzhan Çakır, K.Paşa lehine 50’de verdiği penaltıyı VAR’dan iptal etti. 82’de ise bu sefer VAR’dan penaltıyı çaldı. İki pozisyonda da Jakobs başroldeydi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Bir VAR'mış bir yokmuş

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında hakem Oğuzhan Çakır, iki penaltı pozisyonda VAR'la sonuca etki etti. Karşılaşmanın 50. dakikasında Fall'un içeri çevirdiği topu Jakobs karşıladı. Hakem Oğzuhan Çakır, Jakobs'un topu eliyle uzaklaştırdığını işaret etti ve penaltı noktasını gösterdi. VAR'da bulunan Ali Şansalan, Oğuzhan Çakır'a izleme tavsiyesinde bulundu. Hakem Çakır, pozisyonu monitör'de inceledi ve penaltıyı iptal etti. 82. Dakikada ise Fall'un ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu Jakobs uzaklaştırdı. Kasımpaşalı futbolcular Galatasaraylı futbolcunun topa elle müdahale ettiği itirazında bulundu ve penaltı bekledi. VAR'ın tavsiyesiyle pozisyonu monitörde izleyen Oğuzhan Çakır, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Hajradinovic, Muslera'yı ve topu ayrı köşelere gönderdi ve durumu 3-2'ye getirdi.

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