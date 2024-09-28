Roland Sallai: Oyundan çıktım ve çok fazla izleyemedim

Trendyol Süper Lig'in 7.haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Roland Sallai dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SALLAI'NIN AÇIKLAMALARI

"İlk yarı çok iyiydik. Daha sonra oyundan çıktım ve çok fazla izleyemedim. Üç tane gol yemek bizim kalitemizde olmamalı. Hatalarımızı görmeli ve bunlardan ders çıkarmalıyız."

"Taraftara teşekkür ederim. Beni harika karşıladılar. Birçok statta oynadım ama burası inanılmaz. Bu maçta da desteklerini esirgemediler. Teşekkür ederim."