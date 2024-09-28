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Haberler Galatasaray

İbrahim Hatipoğlu: Galatasaray'a kolay penaltı veriliyor

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, 3-3 biten Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 22:41
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İbrahim Hatipoğlu: Galatasaray'a kolay penaltı veriliyor

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"YOL KAZASI OLDU"

"Yol kazası oldu, rekoru kıramadık. Üzgünüz ama ilk yarıdaki oyunu genele yayarak devam edeceğiz. UEFA Avrupa Ligi'ne konsantre olacağız. Bu yol kazası ve hepimiz bundan ders çıkarmalıyız."

"KOLAY PENALTILAR VERİLİYOR"

"Bu maçı hakeme bağlamak doğru olmaz. Genç hakemleri destekliyoruz. Ancak önde olduğumuz maçlarda hakemler çok kolay veriyor. Adana Demirspor, Fenerbahçe ve bu maç! Yine çok kolay penaltı verildi, VAR müdahalesi ile verildi. Uzun süre incelendi. Sanki biz öndeyken, hakemler daha rahat penaltı arıyor. Bu maçın hakemi iyi maç yönetti, genç bir hakem için iyiydi. Ancak skora göre penaltılar kolay veriliyor."

"FİKSTÜRÜN YOĞUN OLACAĞINI BİLİYORDUK"

"Fikstürün yoğun olacağını biliyorduk, ona göre takım kurduk. Rotasyon diyemeyiz, ilk yarı çok iyiydik. Kimse eksiklikleri hissetmedi ama yorgunluklar ortaya çıktı. Okan Hoca, bu maçı yarın oynayabileceğimizi söyledi. Böyle fırsat ve olanak vardı. Ancak TFF böyle takdir etmiş. 3-0 öne geçtiğimiz maçı kazanarak bitirmeliydik." ifadelerini kullandı.

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