Galatasaray Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başlayıp grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması üzerinde duruldu.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek.