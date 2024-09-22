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Haberler Galatasaray

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi sonrası paylaşımında dikkat çeken kare!

Galatasaray'da derbi zaferinin mutluluğu sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda klasikleşen soyunma odası galibiyet pozunda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Bu detay sosyal medyada geniş yer buldu. İşte o fotoğraf ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 10:03
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Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi sonrası paylaşımında dikkat çeken kare!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk etti. Dev derbide kazanan 3-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi sonrası paylaşımında dikkat çeken kare!

Sarı-kırmızılıların gollerini Livakovic (k.k), Mertens ve Sara kaydetti.

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi sonrası paylaşımında dikkat çeken kare!

Fenerbahçe'nin golü ise penaltıdan Dzeko'dan geldi.

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi sonrası paylaşımında dikkat çeken kare!

Bu sonucun ardından galatasaray puanını 18 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi sonrası paylaşımında dikkat çeken kare!

Sarı-lacivertliler ise 13 puanda kaldı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi sonrası paylaşımında dikkat çeken kare!

Dev derbinin ardından Okan Buruk ise, "Rahat bir maç oldu. Maçın son bölümünde 3-1'i korumaya çalıştık, onlar baskı kurdu. Önemli ve değerli bir galibiyet" dedi.

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi sonrası paylaşımında dikkat çeken kare!

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho maç sonundan basın toplantısına katılmadı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi sonrası paylaşımında dikkat çeken kare!

Galatasaray bu galibiyetin ardından klasikleşen soyunma odası pozunu verdi.

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi sonrası paylaşımında dikkat çeken kare!

Bu fotoğraf karesinde dikkat çeken detay ise Fenerbahçe'nin penaltıdan bulduğu gole gönderme yapılmasıydı. Fotoğrafta 'Penaltı Jojeri' yazılması dikkat çekti.

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