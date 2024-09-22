Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi sonrası paylaşımında dikkat çeken kare!
Galatasaray'da derbi zaferinin mutluluğu sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda klasikleşen soyunma odası galibiyet pozunda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Bu detay sosyal medyada geniş yer buldu. İşte o fotoğraf ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Sarı-kırmızılıların gollerini Livakovic (k.k), Mertens ve Sara kaydetti.
Fenerbahçe'nin golü ise penaltıdan Dzeko'dan geldi.
Bu sonucun ardından galatasaray puanını 18 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Sarı-lacivertliler ise 13 puanda kaldı.
Dev derbinin ardından Okan Buruk ise, "Rahat bir maç oldu. Maçın son bölümünde 3-1'i korumaya çalıştık, onlar baskı kurdu. Önemli ve değerli bir galibiyet" dedi.
Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho maç sonundan basın toplantısına katılmadı.
Galatasaray bu galibiyetin ardından klasikleşen soyunma odası pozunu verdi.
Bu fotoğraf karesinde dikkat çeken detay ise Fenerbahçe'nin penaltıdan bulduğu gole gönderme yapılmasıydı. Fotoğrafta 'Penaltı Jojeri' yazılması dikkat çekti.
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