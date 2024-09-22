Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi sonrası paylaşımında dikkat çeken kare!

Bu sonucun ardından galatasaray puanını 18 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Dev derbinin ardından Okan Buruk ise, "Rahat bir maç oldu. Maçın son bölümünde 3-1'i korumaya çalıştık, onlar baskı kurdu. Önemli ve değerli bir galibiyet" dedi.



