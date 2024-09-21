Zirve savaşı

Süper Lig'e hızlı bir giriş yaparak 5'te 5 ile zirveye çıkan Galatasaray, bugün ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Aslan ile sarı-lacivertli ekibi karşı karşıya getirecek dev derbi, saat 20.00'de başlayacak. Okan Buruk yönetiminde Kadıköy'e zirvede gidecek Galatasaray, puan ya da puanlar alarak liderlik koltuğunu korumayı hedefliyor. Buruk ve öğrencileri, son iki sezonda olduğu gibi Fenerbahçe deplasmanından istediği sonucu alma üzerine çalışmalar yapıyor. Galatasaray'da erteleme maçı olan Gaziantep mücadelesinde forma giyemeyen Osimhen ve Jakobs kadrodaki yerine dönecek. Yeni transfer Sallai de forma giymeye hazır durumda. Savunmada Jakobs, Abdülkerim, Davinson ve Kaan'ın yeri büyük ölçüde garanti. Bir kanatta Barış'a şans verecek Okan Buruk, Yunus ve Sallai arasında tercih yapacak. Sara ve Torreira'nın görev yapacağı Aslan'da ileri uçta ise Osimhen yer alacak.

KADIKÖY'ÜN HAKİMİ!

Sarı-kırmızılı ekip, ligde Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 7 maçtaki performansıyla dikkati çekiyor. Cimbom, Ülker Stadı'ndaki son 7 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. Üçer kez de galibiyet ve beraberlik yaşadı.

GOLLERDE ÜSTÜN

Aslan, Kadıköy'deki son 7 maçta rakibine 8 gol atarken, 4 kez de topu ağlarında gördü. Sarı-kırmızılılarda Onyekuru iki kez fileleri havalandırırken, Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Icardi, Muhammed, Donk ile Falcao da birer gol kaydetti. Fenerbahçe'de ise Zajc, Serdar Dursun, Kruse ve Eljif, son 7 maçta Galatasaray'a birer gol atmayı başardı.

KÖTÜ SERİYİ FATİH TERİM İLE BOZDU

Cimbom, 20 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenemediği .Bahçe'yi 23 Şubat 2020 tarihinde teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde mağlup etmişti. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun 23. haftasında Henry Onyekuru, Radamel Falcao ve Ryan Donk'un golleriyle rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup edip, 20 yıllık kötü seriyi sonlandırmayı başarmıştı.

11 FUTBOLCU İLK KEZ YAŞAYACAK

Bugün 11 oyuncu ilk kez derbide oynayabilir. Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Efe Akman, Eyüp Aydın, Yusuf Demir ve yeni transferlerden Sara, Elias Jelert, Roland Sallai, İsmail Jakobs, Michy Batshuayi ile Victor Osimhen, Okan Buruk'un görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.