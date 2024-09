Fenerbahçe 1-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) Kadıköy'de zafer Galatasaray'ın!

Trenydol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev maçta kozlarını paylaştı.

Kritik mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Galatasaray oldu. Sarı kırmızılıların galibiyet golleri 20. dakikada Dominik Livakovic (KK), 28. dakikada Dries Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek sayısını ise 63. dakikada penaltıdan Edin Dzeko kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de 6'da 6 yaptı ve 18 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 13 puanla 2. sırada kaldı.

JOSE MOURINHO YÖNETİMİNDE İLK DERBİ

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk derbisine çıktı. Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Türkiye'de ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

MAXIMIN VE MERT MÜLDÜR'ÜN İLK GALATASARAY DERBİSİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezon öncesi kiralık olarak kadroya katılan Allan Saint-Maximin'e ilk 11'de şans verdi. Bu mücadele Fransız futbolcunun ilk Galatasaray derbisi oldu. Bright Osayi-Samuel'in forma giyememesi sebebiyle mücadeleye ilk 11'de başlayan Mert Müldür de ilk kez Galatasaray'a karşı forma giydi.

TEK EKSİK OSAYI-SAMUEL

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği maçta tek eksiği Bright Osayi-Samuel oldu. Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Bright Osayi-Samuel karşılamanın kadrosunda yer almadı. Osayi-Samuel'in bölgesinde Mert Müldür görev yaptı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlığı sebebiyle oynayamayan Alexander Djiku ise Galatasaray maçında ilk 11'de yer aldı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ

Fenerbahçe taraftarı mücadele öncesinde maraton tribünü ve iki kale arkası tribününde koreografi yaptı. Kuzey tribünü ve Maraton tribününde dev sarı-lacivert bayrak açıldı. Okul Açık tribününde ise 'Fight Attack Fener believe' ve 'Remember we are their biggest fear' yazılı koreografi gerçekleştirildi.

G.SARAY'DA 3 OYUNCUNUN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ

Galatasaray'ın ilk 11'inde yer alan; Ismail Jakobs, Gabriel Sara ve Victor Osimhen ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giyen isimler oldu.

MICHY BATSHUAYI ESKİ TAKIMINA KARŞI

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erip serbest kalan ve Galatasaray'a imza atan 30 yaşındaki Belçikalı santrfor Michy Batshuayi, derbiye yedek soyundu.

Daha önce Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Michy Batshuayi; siyah-beyazlılarla 2, sarı-lacivertlilerle ise 4 karşılaşmada Galatasaray'a rakip olmuştu. Bu karşılaşmalarda Belçikalı forvet Galatasaray'a gol atamamıştı.

MAURO ICARDI GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekibin 31 yaşındaki Arjantinli golcü santrforu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisine yedek başladı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Adana Demirspor maçında sakatlanan Icardi, 2 maç sonra sarı-kırmızıların geniş kadrosunda yer almış oldu. Bir süredir tedavisi için Arjantin'e giden golcü oyuncu, iyileşmesinin ardından Türkiye'ye dönmüş ve takımla beraber çalışmalara başlamıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un da kararıyla Icardi, tedbir amaçlı Fenerbahçe derbisinin ilk 11'inde yer almadı.

FERNANDO MUSLERA 32'NCİ KEZ FENERBAHÇE'YE RAKİP

Galatasaray'ın 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, kariyerindeki 32'nci Fenerbahçe derbisine çıktı. 2011 yılında İtalya Serie A ekibi Lazio'dan takıma katılan Muslera, 13 yılda toplamda 31 kez sarı-lacivertlilere karşı forma giydi. Söz konusu bu maçlarda tecrübeli kaleci; 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

ROLAND SALLAI KADRODA YER ALDI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Macar kanat Roland Sallai, derbide geniş kadroda kendisine yer buldu.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde Galatasaraylı taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu. Yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, maç önünde futbolculara yaptıkları tezahüratlarla destek verdi. Karşılaşma öncesi teker teker oyuncuları deplasman tribününe çağıran Galatasaraylı taraftarlar, büyük coşku yaşadı.