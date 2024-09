Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Sarı lacivertli taraftarlar derbi öncesi 'Attack Fener' yazılı koreografi şölenine imza attı.

Koreografinin altında açılan pankartta ise İngilizce "Remember, we are their biggest fear" (Unutma, biz onların en büyük korkusuyuz" ifadeleri yer aldı.