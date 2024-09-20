Galatasaray'da Okan Buruk derbi planını belirledi!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisini kafasında oynamaya başladı. İşte tecrübeli çalıştırıcının planı... | GALATASARAY HABERLERİ
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BU MAÇ 3 PUANDAN ÇOK DAHA FAZLASI
Saha içi olaylarının, hakemlerin konuşulmadığı, futbolun ve oyuncularımızın konuşulduğu bir oyun ortaya çıkartmak istiyoruz. Hedefimiz orada kazanmak" şeklinde konuşan 50 yaşındaki teknik adamın, derbide 'önde baskı' planı yaptığı öğrenildi.
Buruk'un öğrencilerine, "Önde baskı kurup erken gol ile oyunu koparalım. Sonuçta lideriz ve kazanırsak müthiş bir avantaj elde ederiz. Hem puan farkı artar hem de psikolojik üstünlük elde ederiz" dediği belirtildi.
DÖRTLÜ İLE DEVAM
Sarı kırmızılı takımın transfer döneminde yaptığı takviyelerin ardından Okan Buruk'un 3'lü savunmaya döneceği tartışılırken başarılı teknik adam, milli ara sonrası 4'lü savunma hattıyla devam kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, bu kurguyla önce Çaykur Rizespor'u sonra Gaziantep FK'yı farklı devirmeyi başardı.
DİKKATLİ DAVRANIN
Teknik direktör Okan Buruk, futbolcularını uyardı: "Son iki senedir olduğu gibi yine kazanmak için Fenerbahçe maçına gideceğiz.
Derbide sakin olmamız gerekiyor, provokasyonlara uymamamız gerekiyor. Futbol içinde kalıp kazanmaya odaklanacağız. Tüm takım bunlara dikkat ederse 3 puan alır ve zaferle döneriz."
SABIR VE DİSİPLİN
Okan Buruk oyuncularını Fenerbahçe cephesinden gelebilecek hiçbir açıklamaya önem vermemeleri ve etkilenmemeleri konusunda uyardı. Kadıköy'e düşük tansiyonla gitmelerinin kendileri açısından avantaj olacağını düşünen Buruk, derbide zaferin anahtarını "Sabır ve disiplin" olarak belirledi.
YENİ TRANSFERLER GERİ DÖNÜYOR
Galatasaray'ın Rizespor'u 5-0 yendiği karşılaşmaya Victor Osimhen ile İsmail Jakobs ilk 11'de çıkarken Gaziantep karşısında erteleme mücadelesi olması sebebiyle bu iki oyuncu forma giyemedi. Osimhen ve Jakobs'un dışında Roland Sallai de Okan Buruk'un şans vermesi halinde Kadıköy'de forma giyebilecek.
TECRÜBELERINI AKTARIYORLAR
Takımın tecrübeli isimlerinden Muslera, Mertens ve Kaan Ayhan hafta boyunca idmanlarda arkadaşlarıyla moral ve motivasyon konuşmaları yaptı. Yeni yıldızlara Kadıköy'ün atmosferini anlatan kaptanlar, nelere dikkat etmeleri gerektiğiyle ilgili takım arkadaşlarını bilgilendirdi.
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