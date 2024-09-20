Galatasaray'da Okan Buruk derbi planını belirledi!

Trendyol Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Şu anda Galatasaray 15 puanla lider durumda bulunurken, Fenerbahçe ise 13 puanla ikinci sırada.

Sarı-kırmızılılar, 5 maçta 17 golle ligin en skorer ekibi olurken, Mourinho'nun ekibi 13 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray ligde oynadığı 5 maçı da galibiyetle tamamlarken, bu karşılaşmaların 4'ünde kalesinde gol gördü. Fenerbahçe ise 5 maçın 4'ünü kazanıp, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, kazandığı 4 maçta da rakip forvetlere gol izni vermedi. Cimbom'un hedefi yarın kazanarak puan farkını iyice açmak.