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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Okan Buruk derbi planını belirledi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisini kafasında oynamaya başladı. İşte tecrübeli çalıştırıcının planı... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray'da Okan Buruk derbi planını belirledi!

Trendyol Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Şu anda Galatasaray 15 puanla lider durumda bulunurken, Fenerbahçe ise 13 puanla ikinci sırada.

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Galatasaray'da Okan Buruk derbi planını belirledi!

Sarı-kırmızılılar, 5 maçta 17 golle ligin en skorer ekibi olurken, Mourinho'nun ekibi 13 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray ligde oynadığı 5 maçı da galibiyetle tamamlarken, bu karşılaşmaların 4'ünde kalesinde gol gördü. Fenerbahçe ise 5 maçın 4'ünü kazanıp, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, kazandığı 4 maçta da rakip forvetlere gol izni vermedi. Cimbom'un hedefi yarın kazanarak puan farkını iyice açmak.

Galatasaray'da Okan Buruk derbi planını belirledi!

BU MAÇ 3 PUANDAN ÇOK DAHA FAZLASI
Teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihi dışında derbideki oyun planı da merak ediliyor. Gaziantep maçı sonrası "Geçen seneki maç zevksiz ve kalitesiz geçmişti, 0-0'lık maç.

Galatasaray'da Okan Buruk derbi planını belirledi!

Saha içi olaylarının, hakemlerin konuşulmadığı, futbolun ve oyuncularımızın konuşulduğu bir oyun ortaya çıkartmak istiyoruz. Hedefimiz orada kazanmak" şeklinde konuşan 50 yaşındaki teknik adamın, derbide 'önde baskı' planı yaptığı öğrenildi.

Galatasaray'da Okan Buruk derbi planını belirledi!

Buruk'un öğrencilerine, "Önde baskı kurup erken gol ile oyunu koparalım. Sonuçta lideriz ve kazanırsak müthiş bir avantaj elde ederiz. Hem puan farkı artar hem de psikolojik üstünlük elde ederiz" dediği belirtildi.

Galatasaray'da Okan Buruk derbi planını belirledi!

DÖRTLÜ İLE DEVAM
Sarı kırmızılı takımın transfer döneminde yaptığı takviyelerin ardından Okan Buruk'un 3'lü savunmaya döneceği tartışılırken başarılı teknik adam, milli ara sonrası 4'lü savunma hattıyla devam kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, bu kurguyla önce Çaykur Rizespor'u sonra Gaziantep FK'yı farklı devirmeyi başardı.

Galatasaray'da Okan Buruk derbi planını belirledi!

DİKKATLİ DAVRANIN
Teknik direktör Okan Buruk, futbolcularını uyardı: "Son iki senedir olduğu gibi yine kazanmak için Fenerbahçe maçına gideceğiz.

Galatasaray'da Okan Buruk derbi planını belirledi!

Derbide sakin olmamız gerekiyor, provokasyonlara uymamamız gerekiyor. Futbol içinde kalıp kazanmaya odaklanacağız. Tüm takım bunlara dikkat ederse 3 puan alır ve zaferle döneriz."

Galatasaray'da Okan Buruk derbi planını belirledi!

SABIR VE DİSİPLİN
Okan Buruk oyuncularını Fenerbahçe cephesinden gelebilecek hiçbir açıklamaya önem vermemeleri ve etkilenmemeleri konusunda uyardı. Kadıköy'e düşük tansiyonla gitmelerinin kendileri açısından avantaj olacağını düşünen Buruk, derbide zaferin anahtarını "Sabır ve disiplin" olarak belirledi.

Galatasaray'da Okan Buruk derbi planını belirledi!

YENİ TRANSFERLER GERİ DÖNÜYOR
Galatasaray'ın Rizespor'u 5-0 yendiği karşılaşmaya Victor Osimhen ile İsmail Jakobs ilk 11'de çıkarken Gaziantep karşısında erteleme mücadelesi olması sebebiyle bu iki oyuncu forma giyemedi. Osimhen ve Jakobs'un dışında Roland Sallai de Okan Buruk'un şans vermesi halinde Kadıköy'de forma giyebilecek.

Galatasaray'da Okan Buruk derbi planını belirledi!

TECRÜBELERINI AKTARIYORLAR
Takımın tecrübeli isimlerinden Muslera, Mertens ve Kaan Ayhan hafta boyunca idmanlarda arkadaşlarıyla moral ve motivasyon konuşmaları yaptı. Yeni yıldızlara Kadıköy'ün atmosferini anlatan kaptanlar, nelere dikkat etmeleri gerektiğiyle ilgili takım arkadaşlarını bilgilendirdi.

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