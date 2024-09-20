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Haberler Galatasaray

Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray ve Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 20:39
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Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası disiplin sevklerini açıkladı. PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hukuk Müşavirliği'nce 20.09.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1 - Galatasaray Kulübü'nün 17.09.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2 - Trabzonspor Kulübü'nün 19.09.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3 - Kayserispor Kulübü antrenörü Burak Yılmaz'ın 19.09.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 20.09.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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