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Haberler Galatasaray

Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 20:12
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Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı!

Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Mauro Icardi antrenmanın tamamında takımla çalışırken tedavisi devam eden Hakim Ziyech saha çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak.

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