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Osimhen’den yakın takip
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Erteleme maçı olduğu için Gaziantep FK'ya karşı oynamadı. 25 yaşındaki oyuncu, mücadeleyi takip etmek için Rams Park'a geldi. Yıldız forvete taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca Nijeryalı forvet günü ise Florya'da geçirdi. Antrenörler gözetiminde antrenman yaptı. Fiziksel açıdan eksiği bulunmayan Osimhen, Fenerbahçe derbisine kendisini özel olarak hazırlıyor. Florya'da ekstra çalışmalar yapıyor. Kadıköy'de ilk 11'de ileri uçta Osimhen görev yapacak.
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