  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi! Osimhen'e övgü dolu sözler

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bir maç eksiği olan sarı kırmızılılar ligde 4'te 4 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Fotomaç Gazetesi yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını kaleme aldı. Usta yazarlar yeni transfer Victor Osimhen'in performansını değerlendirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 08:57
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi! Osimhen'e övgü dolu sözler

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi! Osimhen'e övgü dolu sözler

Sarı kırmızılıların galibiyeti getiren gollerini Sanchez, Abdülkerim, Sara, Mertens ve Barış Alper kaydetti.

Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi! Osimhen'e övgü dolu sözler

Ligde 1 maç eksiği bulunan sarı kırmızılılar yoluna kayıpsız devam etti ve puanını 12'ye yükseltti.

Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi! Osimhen'e övgü dolu sözler

Galatasaray'da yeni transferler Osimhen ve Jakobs ilk kez forma giyerken Fotomac Gazetesi yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi! Osimhen'e övgü dolu sözler

Mustafa Çulcu - 40 yıllık G.Saraylı Victor Osimhen
Rizespor bu sezon ilk defa beşli savunma ile oyuna başladı. Bu savunma anlayışı evinde Fenerbahçe'ye 5 gollü mağlup oldukları maçtan İlhan Palut'un etkilenip dersler çıkardığı "savunma güvenliği önceliğimizdir"düşüncesini akıllara getirdi. Ama yine başarılı olamadı. Defans arkasına atılacak uzun toplarla Sowe ve Akintola ile golü aramak maça başlarken futbol adına küçülmek demektir.

Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi! Osimhen'e övgü dolu sözler

Galatasaray hızlı ve iyi başladığı maçta ilk 25 dakikada duran iki toptan benzer iki gol bulunca rahatladı. İlk yarı Rize yarı alanında tek taraflı tek kale oynanan bir maç oldu. Rizespor rakip ceza alanına ilk defa ilk yarının uzatma dakikalarında girebildi.

Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi! Osimhen'e övgü dolu sözler

Osimhen çok istekli rahat arzulu sanki uzun yıllardır Galatasaray da oynuyormuş gibi.Tribünlerin kabulünü ve desteğini aldı. Oyununun başından itibaren maç kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray ikinci yarıya hızlı ve golle başladı.

Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi! Osimhen'e övgü dolu sözler

Rizespor beşli defansı bıraktı sahaya yayılmaya başladı ama nafile maç zaten üçüncü golde bitmişti. Okan Buruk önümüzdeki hafta maç trafiğini düşünerek doğru zamanda 4 oyuncu değiştirerek doğru hamle yaptı. Oyundan çıkana kadar Sara sahanın en iyisiydi Galatasaray 5-0 lık farklı ve haklı bir galibiyet aldı.

Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi! Osimhen'e övgü dolu sözler

Maçın tecrübeli hakemi Arda Kardeşler ülke hakemliğimizin içinde bulunduğu iklimden belli ki çok etkilenmiş. Oldukça gergindi. Bu iklimde maçı yönetebilmek kolay değil. Bizim iklimimizde hakemlik sadece sahada olmuyor. Saha dışı da çok önemli. Hakemin karmaşık haz ve korku duygularının içinde olduğu yüzüne yansıyordu. Bu gerginliği sahada yer almasına engel olduğu için pozisyonların içinde kalıyor. 13. dakikada top Rizesporlu oyuncudan çıktı çözemedi ve tacı Rizespor attı. 19. dakikada pozisyonun içinde kaldı kaçamadı sırtına top yedi.

Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi! Osimhen'e övgü dolu sözler

FIFA hakemine yakışmayan bir durum oldu. 77'de Rize penaltı bekledi. Abdülkerim in kolu kapalı penaltı olmaz. Bu açık pozisyonda bile hakem kolayı seçip elini kulağına götürerek VAR ile temas sağladığını noter tasdiki aldığını göstermeye çalışıyor. Ucuz şovlar… Beyin travmasından dolayı yapılan 6. değişiklik müsabaka talimatımızda henüz yok. Büyük sıkıntı.

Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi! Osimhen'e övgü dolu sözler

Zeki Uzundurukan - Osimhen bereketi
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında çok rahat sonuca gitti. İlhan Palut'un takımını hiç beğenmedim. İlhan Palut geçen sezon olduğu gibi bu sezon da büyük takımlara karşı çok kolay boyun eğdi. İlhan hoca çok formsuz.
Galatasaray ise harika bir futbol ortaya koydu. Süper golcü Osimhen, sanki 40 yıldır Galatasaray forması giyiyor gibiydi. İlk yarıda rakip savunmayı dağıttı. O kadar rahat pozisyona giriyor ve golü kokluyor ki...
İkinci golde Osimhen-Abdülkerim ortaklığını gördük. Asist yapan Osimhen'in yürekli futbolunun yanında, giydiği formayı nasıl sahiplendiğini de gördük. Galatasaray tarihinin en pahalı transferi Gabriel Sara'yı bu maçta beğendim. 1 asist ve 1 golle maçın yıldızı oldu. Sara duran topları çok iyi kullanıyor. Çaykur Rizespor'un bu futbolla ligde işi çok zor.

Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi! Osimhen'e övgü dolu sözler

Galatasaray, güçlü takımlara karşı orta sahada sorun yaşayabilir. Çünkü Torreira orta alanda çok yalnız kalıyor. İsmail Jakobs da ilk maçında göz doldurdu. İleri çıkışları çok iyi. Mertens tam bir usta. Dün yine usta işi bir gol attı.Muslera en rahat maçlarından birini daha oynadı. Dünkü maçta gözlerimiz İcardi'yi aramadı çünkü Galatasaray'ın karşısında üst üste iki top yapamayan bir Çaykur Rizespor vardı.

Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi! Osimhen'e övgü dolu sözler

Galatasaray dün farklı kazandı ama attığından daha fazlasını kaçırdı. Barış Alper Yılmaz da savaşçı futbolunu golle süslemesini bildi. Galatasaray adına harika bir futbol akşamı oldu ama 'keşke Kerem Aktürkoğlu da olsaydı' diyen Galatasaraylılar da olmuştur elbette!

Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi! Osimhen'e övgü dolu sözler

Son Şampiyon, farklı galibiyetle 'karaborsa bilet ve Zalewski transferi sırasında ortaya çıkan kaosu' da bitirmiş oldu. Galatasaray'ın 3 puandan daha fazlasını aldığı bir maç oldu. Osimhen'in ayağı uğurlu geldi. Bu galibiyetle yönetim de Okan Buruk da rahat bir nefes aldı!

Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi! Osimhen'e övgü dolu sözler

Levent Tüzemen - Sara zekâsıyla göz kamaştırdı
Galatasaray taraflarını kutluyorum. Hafta boyunca yapılan eleştirilere ve algılara rağmen tamamen takımlarını desteklemek için tribünleri doldurdular. Maç boyu oyunun içinde kaldılar. Tribünlerin bu davranışı, oyuncuları motive edip kafaca rahatlattı.

Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi! Osimhen'e övgü dolu sözler

Erken gelen gol, galibiyetin anahtarı oldu. 1 gole imza atıp, 2 asist yapan Sara, tekniği ve zekâsıyla göz kamaştırdı. Okan Buruk hoca, Sara'yı rakip kaleye yakın oynatmalı. Çünkü Brezilyalı yıldız, pas alışverişini çok seviyor, sıkışan oyunu terse taşıyor, çok koşuyor, savunmaya bile yardıma geliyor. Şut atmayı sevdiği için rakip kaleye yakın oynarsa G.Saray'a hücum verimliliği kazandırır.

Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi! Osimhen'e övgü dolu sözler

Bu arada Okan hocaya bir önerim var. Duran topları Sara kullansın. Mertens, oyun aklı olarak serbest oynasın. Kalitesi, zekâsı ve vuruş tekniği üst düzeyde. bunu attığı golle de gösterdi.

Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi! Osimhen'e övgü dolu sözler

Osimhen, geldiği günden itibaren arkadaşlarına kendisini o kadar sevdirmiş olacak ki ikinci gol sonrası, Abdülkerim'in, Nijeryalı yıldızın yanağını okşayıp 'Bu gol senin demesi' yakaladığı olumlu havanın göstergesiydi. Osimhen, taraftarın sevgilisi olacağı gibi alçak gönüllüğüyle de Florya'ya taht kuracak.

Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi! Osimhen'e övgü dolu sözler

Üst üste 3 maç kazanan G.Saray'ın oyunu, maalesef göz doldurmamıştı. Ancak Rize karşısında çok koşan fazlasıyla ön alan baskısı yapan bir G.Saray izledim. Jakobs'un ayağına top yakışıyor. Basit oynuyor ve etkili orta yapıyor. Sanchez, savunmayı toparladığı gibi geriden oyunu akıllı başlattı. Sanchez-Abdülkerim ikilisi defansif hata yapmadı.

6 değişiklik tartışmalara neden oldu! İşte o kural
F.Bahçe'den geleceğe yatırım! Rekor bonservis kazandıracak
DİĞER
Buse Terim'in havalimanında panik anları! Seyahati kabusa döndü, tüm vizeleri iptal oldu!
Narin Güran ne gördü? Narin'in katilini aile biliyor mu? Tavşantepe Köyü'nün omertası! 50'den fazla sahte ihbar
Sosyal medyada Osimhen çılgınlığı! Geceye damga vurdu
F.Bahçe'den G.Saray'a Zalewski çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta yazardan Osimhen'e övgü! Usta yazardan Osimhen'e övgü! 08:57
Ahmet Çakar: O pozisyon penaltıydı! Ahmet Çakar: O pozisyon penaltıydı! 08:54
15 Eylül Pazar bugün kimin maçı var? 15 Eylül Pazar bugün kimin maçı var? 08:05
Kerem golle başladı! Kerem golle başladı! 00:18
Arda yine penaltı kazandırdı! Arda yine penaltı kazandırdı! 00:18
Icardi takımda kalacak mı? Icardi takımda kalacak mı? 00:30
Daha Eski
Icardi takımda kalacak mı? Icardi takımda kalacak mı? 00:37
Buruk'tan Barış Alper açıklaması! Buruk'tan Barış Alper açıklaması! 00:48
Buruk'tan Barış Alper açıklaması! Buruk'tan Barış Alper açıklaması! 00:49
Başakşehir 90'da güldü! Başakşehir 90'da güldü! 00:17
Konyaspor deplasmanda kazandı! Konyaspor deplasmanda kazandı! 00:17
Mourinho'dan büyük değişim! İşte muhtemel 11 Mourinho'dan büyük değişim! İşte muhtemel 11 00:17