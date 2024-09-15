Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi! Osimhen'e övgü dolu sözler

Osimhen çok istekli rahat arzulu sanki uzun yıllardır Galatasaray da oynuyormuş gibi.Tribünlerin kabulünü ve desteğini aldı. Oyununun başından itibaren maç kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray ikinci yarıya hızlı ve golle başladı.

Rizespor beşli defansı bıraktı sahaya yayılmaya başladı ama nafile maç zaten üçüncü golde bitmişti. Okan Buruk önümüzdeki hafta maç trafiğini düşünerek doğru zamanda 4 oyuncu değiştirerek doğru hamle yaptı. Oyundan çıkana kadar Sara sahanın en iyisiydi Galatasaray 5-0 lık farklı ve haklı bir galibiyet aldı.