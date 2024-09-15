Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi! Osimhen'e övgü dolu sözler
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bir maç eksiği olan sarı kırmızılılar ligde 4'te 4 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Fotomaç Gazetesi yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını kaleme aldı. Usta yazarlar yeni transfer Victor Osimhen'in performansını değerlendirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Galatasaray'da yeni transferler Osimhen ve Jakobs ilk kez forma giyerken Fotomac Gazetesi yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.
Mustafa Çulcu - 40 yıllık G.Saraylı Victor Osimhen
Rizespor bu sezon ilk defa beşli savunma ile oyuna başladı. Bu savunma anlayışı evinde Fenerbahçe'ye 5 gollü mağlup oldukları maçtan İlhan Palut'un etkilenip dersler çıkardığı "savunma güvenliği önceliğimizdir"düşüncesini akıllara getirdi. Ama yine başarılı olamadı. Defans arkasına atılacak uzun toplarla Sowe ve Akintola ile golü aramak maça başlarken futbol adına küçülmek demektir.
Galatasaray hızlı ve iyi başladığı maçta ilk 25 dakikada duran iki toptan benzer iki gol bulunca rahatladı. İlk yarı Rize yarı alanında tek taraflı tek kale oynanan bir maç oldu. Rizespor rakip ceza alanına ilk defa ilk yarının uzatma dakikalarında girebildi.
Osimhen çok istekli rahat arzulu sanki uzun yıllardır Galatasaray da oynuyormuş gibi.Tribünlerin kabulünü ve desteğini aldı. Oyununun başından itibaren maç kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray ikinci yarıya hızlı ve golle başladı.
Rizespor beşli defansı bıraktı sahaya yayılmaya başladı ama nafile maç zaten üçüncü golde bitmişti. Okan Buruk önümüzdeki hafta maç trafiğini düşünerek doğru zamanda 4 oyuncu değiştirerek doğru hamle yaptı. Oyundan çıkana kadar Sara sahanın en iyisiydi Galatasaray 5-0 lık farklı ve haklı bir galibiyet aldı.
Maçın tecrübeli hakemi Arda Kardeşler ülke hakemliğimizin içinde bulunduğu iklimden belli ki çok etkilenmiş. Oldukça gergindi. Bu iklimde maçı yönetebilmek kolay değil. Bizim iklimimizde hakemlik sadece sahada olmuyor. Saha dışı da çok önemli. Hakemin karmaşık haz ve korku duygularının içinde olduğu yüzüne yansıyordu. Bu gerginliği sahada yer almasına engel olduğu için pozisyonların içinde kalıyor. 13. dakikada top Rizesporlu oyuncudan çıktı çözemedi ve tacı Rizespor attı. 19. dakikada pozisyonun içinde kaldı kaçamadı sırtına top yedi.
FIFA hakemine yakışmayan bir durum oldu. 77'de Rize penaltı bekledi. Abdülkerim in kolu kapalı penaltı olmaz. Bu açık pozisyonda bile hakem kolayı seçip elini kulağına götürerek VAR ile temas sağladığını noter tasdiki aldığını göstermeye çalışıyor. Ucuz şovlar… Beyin travmasından dolayı yapılan 6. değişiklik müsabaka talimatımızda henüz yok. Büyük sıkıntı.
Zeki Uzundurukan - Osimhen bereketi
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında çok rahat sonuca gitti. İlhan Palut'un takımını hiç beğenmedim. İlhan Palut geçen sezon olduğu gibi bu sezon da büyük takımlara karşı çok kolay boyun eğdi. İlhan hoca çok formsuz.
Galatasaray ise harika bir futbol ortaya koydu. Süper golcü Osimhen, sanki 40 yıldır Galatasaray forması giyiyor gibiydi. İlk yarıda rakip savunmayı dağıttı. O kadar rahat pozisyona giriyor ve golü kokluyor ki...
İkinci golde Osimhen-Abdülkerim ortaklığını gördük. Asist yapan Osimhen'in yürekli futbolunun yanında, giydiği formayı nasıl sahiplendiğini de gördük. Galatasaray tarihinin en pahalı transferi Gabriel Sara'yı bu maçta beğendim. 1 asist ve 1 golle maçın yıldızı oldu. Sara duran topları çok iyi kullanıyor. Çaykur Rizespor'un bu futbolla ligde işi çok zor.
Galatasaray, güçlü takımlara karşı orta sahada sorun yaşayabilir. Çünkü Torreira orta alanda çok yalnız kalıyor. İsmail Jakobs da ilk maçında göz doldurdu. İleri çıkışları çok iyi. Mertens tam bir usta. Dün yine usta işi bir gol attı.Muslera en rahat maçlarından birini daha oynadı. Dünkü maçta gözlerimiz İcardi'yi aramadı çünkü Galatasaray'ın karşısında üst üste iki top yapamayan bir Çaykur Rizespor vardı.
Galatasaray dün farklı kazandı ama attığından daha fazlasını kaçırdı. Barış Alper Yılmaz da savaşçı futbolunu golle süslemesini bildi. Galatasaray adına harika bir futbol akşamı oldu ama 'keşke Kerem Aktürkoğlu da olsaydı' diyen Galatasaraylılar da olmuştur elbette!
Son Şampiyon, farklı galibiyetle 'karaborsa bilet ve Zalewski transferi sırasında ortaya çıkan kaosu' da bitirmiş oldu. Galatasaray'ın 3 puandan daha fazlasını aldığı bir maç oldu. Osimhen'in ayağı uğurlu geldi. Bu galibiyetle yönetim de Okan Buruk da rahat bir nefes aldı!
Levent Tüzemen - Sara zekâsıyla göz kamaştırdı
Galatasaray taraflarını kutluyorum. Hafta boyunca yapılan eleştirilere ve algılara rağmen tamamen takımlarını desteklemek için tribünleri doldurdular. Maç boyu oyunun içinde kaldılar. Tribünlerin bu davranışı, oyuncuları motive edip kafaca rahatlattı.
Erken gelen gol, galibiyetin anahtarı oldu. 1 gole imza atıp, 2 asist yapan Sara, tekniği ve zekâsıyla göz kamaştırdı. Okan Buruk hoca, Sara'yı rakip kaleye yakın oynatmalı. Çünkü Brezilyalı yıldız, pas alışverişini çok seviyor, sıkışan oyunu terse taşıyor, çok koşuyor, savunmaya bile yardıma geliyor. Şut atmayı sevdiği için rakip kaleye yakın oynarsa G.Saray'a hücum verimliliği kazandırır.
Bu arada Okan hocaya bir önerim var. Duran topları Sara kullansın. Mertens, oyun aklı olarak serbest oynasın. Kalitesi, zekâsı ve vuruş tekniği üst düzeyde. bunu attığı golle de gösterdi.
Osimhen, geldiği günden itibaren arkadaşlarına kendisini o kadar sevdirmiş olacak ki ikinci gol sonrası, Abdülkerim'in, Nijeryalı yıldızın yanağını okşayıp 'Bu gol senin demesi' yakaladığı olumlu havanın göstergesiydi. Osimhen, taraftarın sevgilisi olacağı gibi alçak gönüllüğüyle de Florya'ya taht kuracak.
Üst üste 3 maç kazanan G.Saray'ın oyunu, maalesef göz doldurmamıştı. Ancak Rize karşısında çok koşan fazlasıyla ön alan baskısı yapan bir G.Saray izledim. Jakobs'un ayağına top yakışıyor. Basit oynuyor ve etkili orta yapıyor. Sanchez, savunmayı toparladığı gibi geriden oyunu akıllı başlattı. Sanchez-Abdülkerim ikilisi defansif hata yapmadı.
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