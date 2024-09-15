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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ: Osimhen az kalsın elden kaçıyordu! Transferde sürpriz gerçek ortaya çıktı

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü santrfor Victor Osimhen ile ilgili sürpriz bir gerçek daha ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun, sarı kırmızılılara imza atmadan önce elden kaçmak üzere olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 12:56 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 13:00
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Kubilay Açıkgün
GALATASARAY HABERİ: Osimhen az kalsın elden kaçıyordu! Transferde sürpriz gerçek ortaya çıktı

Galatasaray transferin son günlerinde dünyaca ünlü futbolcu Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getirmişti.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen az kalsın elden kaçıyordu! Transferde sürpriz gerçek ortaya çıktı

Sarı kırmızılıların bu hamlesi Avrupa basınında da geniş yankı uyandırmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen az kalsın elden kaçıyordu! Transferde sürpriz gerçek ortaya çıktı

25 yaşındaki golcüyü Napoli'den bedelsiz olarak kiralayan Cimbom, Osimhen'e yıllık 6 milyon Euro ücret ödeyeceğini açıklamıştı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen az kalsın elden kaçıyordu! Transferde sürpriz gerçek ortaya çıktı

Galatasaray formasıyla ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkan Nijeryalı santrfor, iyi bir performans sergileyerek taraftarların takdirini kazanmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen az kalsın elden kaçıyordu! Transferde sürpriz gerçek ortaya çıktı

Öte yandan Osimhen transferine dair sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen az kalsın elden kaçıyordu! Transferde sürpriz gerçek ortaya çıktı

Yaz transfer döneminde Chelsea ve PSG'nin kadrosuna katmak istediği yıldız isim, Napoli'nin gelen teklifleri yetersiz bulmasından dolayı İtalyan ekibinde kalmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen az kalsın elden kaçıyordu! Transferde sürpriz gerçek ortaya çıktı

Daha sonra Galatasaray'a kiralanan Osimhen hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen az kalsın elden kaçıyordu! Transferde sürpriz gerçek ortaya çıktı

Konuya dair haberi ise Fransız basını duyurdu.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen az kalsın elden kaçıyordu! Transferde sürpriz gerçek ortaya çıktı

İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERİ: Osimhen az kalsın elden kaçıyordu! Transferde sürpriz gerçek ortaya çıktı

Football365.fr'de yer alan habere göre; Osimhen, Galatasaray'a imza atmadan önce Premier Lig devi Arsenal'e transfer olabilirdi.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen az kalsın elden kaçıyordu! Transferde sürpriz gerçek ortaya çıktı

Haberde, Chelsea ve PSG'nin yanı sıra Arsenal'in de başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen az kalsın elden kaçıyordu! Transferde sürpriz gerçek ortaya çıktı

Ancak Napoli'nin tıpkı Chelsea ve PSG'ye yaptığı gibi Osimhen için Arsenal'den çok yüksek bir bonservis ücreti talep ettiği aktarıldı.

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