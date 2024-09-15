GALATASARAY HABERİ: Osimhen az kalsın elden kaçıyordu! Transferde sürpriz gerçek ortaya çıktı
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü santrfor Victor Osimhen ile ilgili sürpriz bir gerçek daha ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun, sarı kırmızılılara imza atmadan önce elden kaçmak üzere olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 12:56 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 13:00
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Galatasaray formasıyla ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkan Nijeryalı santrfor, iyi bir performans sergileyerek taraftarların takdirini kazanmıştı.
Öte yandan Osimhen transferine dair sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.
Yaz transfer döneminde Chelsea ve PSG'nin kadrosuna katmak istediği yıldız isim, Napoli'nin gelen teklifleri yetersiz bulmasından dolayı İtalyan ekibinde kalmıştı.
Daha sonra Galatasaray'a kiralanan Osimhen hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Konuya dair haberi ise Fransız basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Football365.fr'de yer alan habere göre; Osimhen, Galatasaray'a imza atmadan önce Premier Lig devi Arsenal'e transfer olabilirdi.
Haberde, Chelsea ve PSG'nin yanı sıra Arsenal'in de başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Ancak Napoli'nin tıpkı Chelsea ve PSG'ye yaptığı gibi Osimhen için Arsenal'den çok yüksek bir bonservis ücreti talep ettiği aktarıldı.
İngiliz ekibinin ise bu talep sonrası transferden vazgeçtiği kaydedildi.
Öte yandan Napoli'nin, Osimhen için Arsenal'den istediği rakamın 120 milyon Euro olduğu vurgulandı.
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