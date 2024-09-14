Osimhen’li Aslan’ın rakibi Rize

İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 4 puanla ligde 12. sırada yer alıyor. Cimbom bugün kazanarak serisini devam ettirmek istiyor.

ASLAN'IN RİZESPOR KARNESİ: 4'TE 4

Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı son 4 maçı da kazandı. Söz konusu müsabakalarda "Cimbom", rakibini 6-2, 1-0, 4-2 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.

44 MAÇIN 30'UNU GALİP BİTİRDİLER

Cimbom ile Çaykur Rizespor bugün Süper Lig'de 45. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-80 sezonundan itibaren yapılan 44 lig maçından 30'unu Galatasaray, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Aslan, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı. Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. Ayrıca Süper Lig'de de Hatayspor, Konyaspor ve Adana Demirspor'dan da birer gol yedi.

CİMBOM'DA 2 EKSİK

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan İcardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Ziyech Çaykur Rizespor maçında yok. Yeniler bugün sahaya çıkabilir.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

G.SARAY: MUSLERA, KAAN AYHAN, JAKOBS, ABDÜLKERIM, METEHAN, KEREM, TORREIRA, YUNUS, MERTENS, BARIŞ ALPER, OSİMHEN

RİZESPOR: GRBİC, ALIKULOV, MOCSI, HOJER, TAHA, P.NIKOLAOU, VARESANOVIC, AKINTOLA, MINCHEV, ALI SOWE, OLAWOYIN