  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Osimhen’li Aslan’ın rakibi Rize

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligde yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım, topladığı 9 puanla Süper Lig'in 5. haftası öncesi lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen’li Aslan’ın rakibi Rize

İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 4 puanla ligde 12. sırada yer alıyor. Cimbom bugün kazanarak serisini devam ettirmek istiyor.

ASLAN'IN RİZESPOR KARNESİ: 4'TE 4

Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı son 4 maçı da kazandı. Söz konusu müsabakalarda "Cimbom", rakibini 6-2, 1-0, 4-2 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.

44 MAÇIN 30'UNU GALİP BİTİRDİLER

Cimbom ile Çaykur Rizespor bugün Süper Lig'de 45. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-80 sezonundan itibaren yapılan 44 lig maçından 30'unu Galatasaray, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Aslan, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı. Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. Ayrıca Süper Lig'de de Hatayspor, Konyaspor ve Adana Demirspor'dan da birer gol yedi.

CİMBOM'DA 2 EKSİK

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan İcardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Ziyech Çaykur Rizespor maçında yok. Yeniler bugün sahaya çıkabilir.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

G.SARAY: MUSLERA, KAAN AYHAN, JAKOBS, ABDÜLKERIM, METEHAN, KEREM, TORREIRA, YUNUS, MERTENS, BARIŞ ALPER, OSİMHEN

RİZESPOR: GRBİC, ALIKULOV, MOCSI, HOJER, TAHA, P.NIKOLAOU, VARESANOVIC, AKINTOLA, MINCHEV, ALI SOWE, OLAWOYIN

En-Nesyri Süper Lig rekorunu kırdı!
F.Bahçe'den geleceğe yatırım! Rekor bonservis kazandıracak
DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray son günde yeni transferini açıkladı! Yıldız oyuncunun maliyeti belli oldu...
Narin Güran cinayetinde son durum ne? 11 kişi tutuklandı! Salim Güran'ın eşi itiraf etti
Beşiktaş'a dev bonservis geliri! Ocak ayında veda ediyor
Medina'da beklenmedik gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En-Nesyri Süper Lig rekorunu kırdı! En-Nesyri Süper Lig rekorunu kırdı! 09:49
Wolverhampton - Newcastle United maçı ne zaman? Wolverhampton - Newcastle United maçı ne zaman? 09:41
Beşiktaş'a dev bonservis geliri! Ocak ayında veda ediyor Beşiktaş'a dev bonservis geliri! Ocak ayında veda ediyor 09:32
F.Bahçe Kasımpaşa'ya konuk oluyor! F.Bahçe Kasımpaşa'ya konuk oluyor! 09:35
Tottenham - Arsenal maçı ne zaman? Tottenham - Arsenal maçı ne zaman? 09:37
Beşiktaş dev maçta Trabzonspor karşısında! Beşiktaş dev maçta Trabzonspor karşısında! 09:37
Daha Eski
Kayserispor - Eyüpspor maçı ne zaman? Kayserispor - Eyüpspor maçı ne zaman? 08:56
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman? 09:01
Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 09:07
Alanyaspor - Hatayspor maçı ne zaman? Alanyaspor - Hatayspor maçı ne zaman? 09:12
Iğdır FK - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Iğdır FK - Esenler Erokspor maçı ne zaman? 09:19
Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman? Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman? 09:24