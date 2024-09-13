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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roland Sallai ile anlaşma sağladı!

Son dakika haberi: Türkiye'de transfer tahtasının kapanmasına saatler kala Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nicola Zalewski transferinden vazgeçen sarı kırmızılılar rotasını Almanya'ya çevirdi. Cimbom son gün bombası olarak Macar yıldız Roland Sallai ile anlaşma sağladı. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 14:35 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 14:49
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roland Sallai ile anlaşma sağladı!

Roma ile bonservis konusunda anlaşan yönetim, Zalewski'nin taleplerini yüksek buldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roland Sallai ile anlaşma sağladı!

NTV Spor'un haberine göre; Bunun gelişmeler sonrasında Almanya'ya giderek Roland Sallai'den onay alan yöneticiler, Freiburg ile bonservis pazarlığında son aşamaya geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roland Sallai ile anlaşma sağladı!

Tarafların anlaşması halinde Macar kanat oyuncusu bu akşam İstanbul'a gelerek 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roland Sallai ile anlaşma sağladı!

7 sezondur Bundesliga ekibinde forma giyen Roland Sallai, 163 maçta 27 gol, 23 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roland Sallai ile anlaşma sağladı!

Süper Lig'de yaz Transfer penceresi bu gece kapanacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roland Sallai ile anlaşma sağladı!

Roland Sallai 22 Mayıs 1997 yılında Macaristan'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roland Sallai ile anlaşma sağladı!

İki ayağını birden kullanabilen oyuncu sağ kanatın yanı sıra sol kanat ve forvet arkası olarak görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roland Sallai ile anlaşma sağladı!

Freiburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek oyuncu Futbol kariyerine Diosgyori takımında başladı.

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