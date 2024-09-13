TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roland Sallai ile anlaşma sağladı!

Roma ile bonservis konusunda anlaşan yönetim, Zalewski'nin taleplerini yüksek buldu.

NTV Spor'un haberine göre; Bunun gelişmeler sonrasında Almanya'ya giderek Roland Sallai'den onay alan yöneticiler, Freiburg ile bonservis pazarlığında son aşamaya geldi.