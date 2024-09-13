TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roland Sallai ile anlaşma sağladı!
Son dakika haberi: Türkiye'de transfer tahtasının kapanmasına saatler kala Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nicola Zalewski transferinden vazgeçen sarı kırmızılılar rotasını Almanya'ya çevirdi. Cimbom son gün bombası olarak Macar yıldız Roland Sallai ile anlaşma sağladı. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 14:35 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 14:49
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7 sezondur Bundesliga ekibinde forma giyen Roland Sallai, 163 maçta 27 gol, 23 asistlik performans sergiledi.
Süper Lig'de yaz Transfer penceresi bu gece kapanacak.
Roland Sallai 22 Mayıs 1997 yılında Macaristan'da dünyaya geldi.
İki ayağını birden kullanabilen oyuncu sağ kanatın yanı sıra sol kanat ve forvet arkası olarak görev yapabiliyor.
Freiburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek oyuncu Futbol kariyerine Diosgyori takımında başladı.
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