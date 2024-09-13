GALATASARAY HABERLERİ - Zalewski gerçekleri ortaya çıktı! Transfer...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer çalışmaları kapsamında Nicola Zalewski ile yapılan görüşmelerin detayları ortaya çıktı. Şimdi gözler yıldız isme çevrildi. İşte transferin son detayları... GS SPOR HABERLERİ
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İbrahim Hatipoğlu, Cenk Ergün ve Abdullah Kavukcu'dan oluşan transfer heyeti, Roma ile Zalewski'yi ikna etmeyi planlıyordu.
İlk etapta kulübüne 7 milyon euro civarında bir bedel öneren Galatasaray, Roma ile pazarlıklarda artış yapmak zorunda kaldı.
ROMA'NIN İSTEDİĞİ OLACAK
Roma'nın 12 milyon euro talebiyle geldiği oyuncu için bonuslarla 10 milyon euro'ya kadar çıkıldı.
Daha sonra ise Roma'nın istekleri kabul edildi. Sarı-kırmızılılar, bu kez de 350 bin euro kazanan Polonyalı oyuncunun menajerine takıldı.
Zalewski'nin temsilcisi, 1,9 milyon euro'luk maaş teklifine güncelleme istedi.
Sarı-kırmızılılar, 2 milyon euro'yu geçen son önerisini iletti.
Düşünmek için süre isteyen yıldız oyuncu, Galatasaray'ın teklifini kabul ederse bugün transfer heyetinin özel uçağıyla İstanbul'a getirilecek.
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