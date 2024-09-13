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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ - Zalewski gerçekleri ortaya çıktı! Transfer...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer çalışmaları kapsamında Nicola Zalewski ile yapılan görüşmelerin detayları ortaya çıktı. Şimdi gözler yıldız isme çevrildi. İşte transferin son detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Zalewski gerçekleri ortaya çıktı! Transfer...

Galatasaray'da transferin son anlarında hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

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GALATASARAY HABERLERİ - Zalewski gerçekleri ortaya çıktı! Transfer...

Sarı-kırmızılı ekibin ana gündem maddesi ise Nicola Zalewski.

GALATASARAY HABERLERİ - Zalewski gerçekleri ortaya çıktı! Transfer...

Roma forması giyen 22 yaşındaki oyuncu için salı günü özel uçakla İtalya'ya gidilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Zalewski gerçekleri ortaya çıktı! Transfer...

İbrahim Hatipoğlu, Cenk Ergün ve Abdullah Kavukcu'dan oluşan transfer heyeti, Roma ile Zalewski'yi ikna etmeyi planlıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zalewski gerçekleri ortaya çıktı! Transfer...

İlk etapta kulübüne 7 milyon euro civarında bir bedel öneren Galatasaray, Roma ile pazarlıklarda artış yapmak zorunda kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zalewski gerçekleri ortaya çıktı! Transfer...

ROMA'NIN İSTEDİĞİ OLACAK

Roma'nın 12 milyon euro talebiyle geldiği oyuncu için bonuslarla 10 milyon euro'ya kadar çıkıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zalewski gerçekleri ortaya çıktı! Transfer...

Daha sonra ise Roma'nın istekleri kabul edildi. Sarı-kırmızılılar, bu kez de 350 bin euro kazanan Polonyalı oyuncunun menajerine takıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zalewski gerçekleri ortaya çıktı! Transfer...

Zalewski'nin temsilcisi, 1,9 milyon euro'luk maaş teklifine güncelleme istedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zalewski gerçekleri ortaya çıktı! Transfer...

Sarı-kırmızılılar, 2 milyon euro'yu geçen son önerisini iletti.

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