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Haberler Galatasaray

Gündem orta saha

Aslan’da gözler orta sahaya çevrildi. Transfer dönemi 13 Eylül’de kapanacağı için elini sıkı tutmak isteyen Galatasaray’da Ebimbe ile beraber Chukwuemeka ve Billing de takip ediliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Gündem orta saha

Orta sahaya bir hamle yapmak isteyen Galatasaray, 13 Eylül'e kadar transferi bitirmeyi hedefliyor. Az bir zamanı kalan Aslan'da Eric Junior Ebimbe ön plana çıksa da Carney Chukwuemeka ve Philip Billing de listede bulunuyor. E.Frankfurt'a 10 milyon euro'luk teklif giderken, Ebimbe, Türkiye'ye gidip gitmeme konusunda son kararını henüz vermedi. 24 saat içinde son durumun netleşmesi bekleniyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde ise Chelsea'den Carney Chukwuemeka'nın Galatasaray tarafından kiralanmak istediği belirtildi. Chelsea ile 2028'e kadar sözleşmesi olan 20 yaşındaki orta saha için görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılıların listesindeki bir diğer isim Philip Billing içinse Bournemouth ile temaslar sürüyor. İngiliz kulübünün 28 yaşındaki futbolcunun gidişine sıcak bakabileceği bildirildi.

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