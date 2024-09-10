TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor

Cimbom'un, Osimhen gibi önemli bir ismin ardından Hollandalı yıldızı da kadrosuna katmak için büyük bir teklif hazırladığı aktarıldı.

Galatasaray'ın, Inter'de gözden düşen deneyimli savunmacıyı transfer etmek için İtalyan ekibine çok baskı yaptığı yazıldı.