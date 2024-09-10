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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor

Transferde büyük bir hareketlilik yaşayan Galatasaray ile ilgili flaş haberler gelmeye devam ediyor. Kanat bölgesi için Nicola Zalewski'yi kadrosuna katmaya çok yakın olan Cimbom, bir yıldızın daha peşine düştü. Sarı kırmızılıların, Inter forması giyen o yıldız için temaslara başladığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 16:01
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Kubilay Açıkgün
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor

Galatasaray'da transferin son günlerine girilirken büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor

Sarı kırmızılılar transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala bombaları tek tek patlamayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor

Cimbom kanat transferi için Nicola Zalewski isminde büyük mesafe almıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor

İtalyan kaynaklı çıkan haberlerde; sarı kırmızılıların, 22 yaşındaki yıldızın transferini bitirmesinin an meselesi olduğu belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor

Ancak yönetimin, Zalewski'nin yanı sıra bir hamle daha yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor

Konuya dair son dakika gelişmesini ise yine Çizme basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor

G.SARAY'DAN SÜRPRİZ STOPER HAMLESİ!

Palermocalcio'da yer alan habere göre; Galatasaray, stoper bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor

Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, Inter forması giyen Stefan de Vrij için devreye girdiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor

Cimbom'un, Osimhen gibi önemli bir ismin ardından Hollandalı yıldızı da kadrosuna katmak için büyük bir teklif hazırladığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor

Galatasaray'ın, Inter'de gözden düşen deneyimli savunmacıyı transfer etmek için İtalyan ekibine çok baskı yaptığı yazıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor

İtalyan devinin ise Stefan de Vrij'i şu an için satmak istemese de önemli bir teklif gelmesi durumunda fikrinin değişebileceği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor

Bu sezon Inter'de hiç süre almayan Stefan de Vrij, geçtiğimiz sezon toplam 33 karşılaşmada boy gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor

Deneyimli defans bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Stefan de Vrij'in, Inter ile olan kontratı 2025 yılında bitecek.

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