TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor
Transferde büyük bir hareketlilik yaşayan Galatasaray ile ilgili flaş haberler gelmeye devam ediyor. Kanat bölgesi için Nicola Zalewski'yi kadrosuna katmaya çok yakın olan Cimbom, bir yıldızın daha peşine düştü. Sarı kırmızılıların, Inter forması giyen o yıldız için temaslara başladığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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İtalyan kaynaklı çıkan haberlerde; sarı kırmızılıların, 22 yaşındaki yıldızın transferini bitirmesinin an meselesi olduğu belirtilmişti.
Ancak yönetimin, Zalewski'nin yanı sıra bir hamle daha yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Konuya dair son dakika gelişmesini ise yine Çizme basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
G.SARAY'DAN SÜRPRİZ STOPER HAMLESİ!
Palermocalcio'da yer alan habere göre; Galatasaray, stoper bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı.
Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, Inter forması giyen Stefan de Vrij için devreye girdiği kaydedildi.
Cimbom'un, Osimhen gibi önemli bir ismin ardından Hollandalı yıldızı da kadrosuna katmak için büyük bir teklif hazırladığı aktarıldı.
Galatasaray'ın, Inter'de gözden düşen deneyimli savunmacıyı transfer etmek için İtalyan ekibine çok baskı yaptığı yazıldı.
İtalyan devinin ise Stefan de Vrij'i şu an için satmak istemese de önemli bir teklif gelmesi durumunda fikrinin değişebileceği vurgulandı.
Bu sezon Inter'de hiç süre almayan Stefan de Vrij, geçtiğimiz sezon toplam 33 karşılaşmada boy gösterdi.
Deneyimli defans bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Stefan de Vrij'in, Inter ile olan kontratı 2025 yılında bitecek.
1.89 boyundaki stoper kariyerinde Lazio ve Feyenoord gibi kulüplerde de boy göstermişti.
Hollanda Milli Takım'ında ise 70 maça çıkan Stefan de Vrij, 4 gol attı.
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