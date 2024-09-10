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Galatasaray'dan Rayan Cherki bombası! Transferde son dakika

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar yeni bir kanat hamlesi yapmak için kolları sıvadı. Roma'dan Zalewski ile görüşen Cimbom'dan flaş bir atak daha geldi. Fransız basınının son dakika olarak geçtiği habere göre; sarı kırmızılılar, Lyon forması giyen Rayan Cherki'nin transferini bitirmek için devreye girdi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 15:01
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Kubilay Açıkgün
Galatasaray'dan Rayan Cherki bombası! Transferde son dakika

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'dan Rayan Cherki bombası! Transferde son dakika

Sarı kırmızılılar 13 Eylül tarihine kadar yeni bir kanat takviyesi yapmayı hedefliyor.

Galatasaray'dan Rayan Cherki bombası! Transferde son dakika

Cimbom, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası Nicola Zalewski'yi gündemine almıştı.

Galatasaray'dan Rayan Cherki bombası! Transferde son dakika

Yönetim, Zalewski için pazarlıklarını sürdürürken, flaş bir hamlede daha bulundu.

Galatasaray'dan Rayan Cherki bombası! Transferde son dakika

Aslan'ın son dakika bombasını ise Fransız basını duyurdu.

Galatasaray'dan Rayan Cherki bombası! Transferde son dakika

İşte detaylar...

Galatasaray'dan Rayan Cherki bombası! Transferde son dakika

G.SARAY'DAN RAYAN CHERKI BOMBASI!

Foot01'de yer alan habere göre; Galatasaray, Lyon forması giyen Rayan Cherki'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray'dan Rayan Cherki bombası! Transferde son dakika

Haberde; Lyon ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 21 yaşındaki futbolcunun, bu sezon tek maç bile oynamadığına dikkat çekildi.

Galatasaray'dan Rayan Cherki bombası! Transferde son dakika

Lyon'un ayrılığına onay verdiği Cherki'nin, farklı nedenlerden dolayı ilk önce PSG'ye, ardından Borussia Dortmund'a transferinin gerçekleşmediği ifade edildi.

Galatasaray'dan Rayan Cherki bombası! Transferde son dakika

Lyon'un yaz aylarının başında Cherki'ye yeni kontrat teklif ettiği ancak Fransız yıldızın bu öneriyi kabul etmediği bildirildi.

Galatasaray'dan Rayan Cherki bombası! Transferde son dakika

Galatasaray'ın da bu gelişmeleri dikkate alarak genç futbolcuyu gündemine aldığı kaydedildi.

Galatasaray'dan Rayan Cherki bombası! Transferde son dakika

Öte yandan sarı kırmızılıların cuma gününe kadar Cherki'yi kadrosuna katmaya çalıştığı aktarıldı.

Galatasaray'dan Rayan Cherki bombası! Transferde son dakika

İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.

Galatasaray'dan Rayan Cherki bombası! Transferde son dakika

GEÇEN SEZON 39 MAÇA ÇIKTI!

Rayan Cherki geçtiğimiz sezon Fransız temsilcisinde toplam 39 maça çıktı.

Galatasaray'dan Rayan Cherki bombası! Transferde son dakika

Genç kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 9 asistle oynadı.

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