Galatasaray'dan Rayan Cherki bombası! Transferde son dakika
Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar yeni bir kanat hamlesi yapmak için kolları sıvadı. Roma'dan Zalewski ile görüşen Cimbom'dan flaş bir atak daha geldi. Fransız basınının son dakika olarak geçtiği habere göre; sarı kırmızılılar, Lyon forması giyen Rayan Cherki'nin transferini bitirmek için devreye girdi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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Yönetim, Zalewski için pazarlıklarını sürdürürken, flaş bir hamlede daha bulundu.
Aslan'ın son dakika bombasını ise Fransız basını duyurdu.
İşte detaylar...
G.SARAY'DAN RAYAN CHERKI BOMBASI!
Foot01'de yer alan habere göre; Galatasaray, Lyon forması giyen Rayan Cherki'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
Haberde; Lyon ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 21 yaşındaki futbolcunun, bu sezon tek maç bile oynamadığına dikkat çekildi.
Lyon'un ayrılığına onay verdiği Cherki'nin, farklı nedenlerden dolayı ilk önce PSG'ye, ardından Borussia Dortmund'a transferinin gerçekleşmediği ifade edildi.
Lyon'un yaz aylarının başında Cherki'ye yeni kontrat teklif ettiği ancak Fransız yıldızın bu öneriyi kabul etmediği bildirildi.
Galatasaray'ın da bu gelişmeleri dikkate alarak genç futbolcuyu gündemine aldığı kaydedildi.
Öte yandan sarı kırmızılıların cuma gününe kadar Cherki'yi kadrosuna katmaya çalıştığı aktarıldı.
İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.
GEÇEN SEZON 39 MAÇA ÇIKTI!
Rayan Cherki geçtiğimiz sezon Fransız temsilcisinde toplam 39 maça çıktı.
Genç kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 9 asistle oynadı.
1.80 boyundaki isim kanat bölgesinin yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor.
Rayan Cherki'nin güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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