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Galatasaray'da kritik Nicola Zalewski görüşmesi! Yeşil ışık yandı

Galatasaray, transfer döneminin sonlanmasına sayılı günler kala Polonyalı oyuncu için kollarını sıvadı. Roma'da forma giyen oyuncu ile yönetim arasında sarı kırmızılı ekibe transferi ile ilgili kritik bir görüşme gerçekleşeceği Çizme basını tarafından duyuruldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 19:45 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 19:49
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Galatasaray'da kritik Nicola Zalewski görüşmesi! Yeşil ışık yandı

Galatasaray'da transfer döneminin son günlerinde rota İtalya'ya çevrilmişti ve Polonyalı genç yıldız Nicola Zalewski'yi kadroya katmak için bir operasyon gündemdeydi.

Galatasaray'da kritik Nicola Zalewski görüşmesi! Yeşil ışık yandı

Fenerbahçe'nin de bu yazın başında radarına aldığı ve görüşmeler gerçekleştirdiği Zalewski için sarı kırmızılı ekip, Roma ile temasa geçmişti.

Galatasaray'da kritik Nicola Zalewski görüşmesi! Yeşil ışık yandı

Sol kanat pozisyonunda görev yapan 22 yaşındaki milli futbolcunun Keram Aktürkoğlu'nun vedasının ardından rotasyona eklenmesi planlanıyordu.

Galatasaray'da kritik Nicola Zalewski görüşmesi! Yeşil ışık yandı

İtalyan basınından Gazzetta'nın "Zalewski yol ayrımında: Galatasaray her şeyi yapmaya hazır, Roma düşünüyor." başlıklı haberine göre oyuncunun transferi ile ilgili kritik bir görüşme gerçekleşecek.

Galatasaray'da kritik Nicola Zalewski görüşmesi! Yeşil ışık yandı

Belirtilene göre Roma, milli maçtan dönen Zalewski ile birlikte oturup transfer konusunu görüşecek. Yönetim bonservis gelirinden dolayı Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.

Galatasaray'da kritik Nicola Zalewski görüşmesi! Yeşil ışık yandı

Ancak Teknik Direktör De Rossi, bu sezon Polonyalı ile ilgili daha ciddi planlara sahip olduğu ve genç yıldızın Roma'da kilit rol oynamasını beklediği için oyuncuyu kaybetmek istemiyor.

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