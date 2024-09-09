Galatasaray'da kritik Nicola Zalewski görüşmesi! Yeşil ışık yandı
Galatasaray, transfer döneminin sonlanmasına sayılı günler kala Polonyalı oyuncu için kollarını sıvadı. Roma'da forma giyen oyuncu ile yönetim arasında sarı kırmızılı ekibe transferi ile ilgili kritik bir görüşme gerçekleşeceği Çizme basını tarafından duyuruldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 19:45 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 19:49
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İtalyan basınından Gazzetta'nın "Zalewski yol ayrımında: Galatasaray her şeyi yapmaya hazır, Roma düşünüyor." başlıklı haberine göre oyuncunun transferi ile ilgili kritik bir görüşme gerçekleşecek.
Belirtilene göre Roma, milli maçtan dönen Zalewski ile birlikte oturup transfer konusunu görüşecek. Yönetim bonservis gelirinden dolayı Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.
Ancak Teknik Direktör De Rossi, bu sezon Polonyalı ile ilgili daha ciddi planlara sahip olduğu ve genç yıldızın Roma'da kilit rol oynamasını beklediği için oyuncuyu kaybetmek istemiyor.
Haberde ayrıca Daniele De Rossi'nin bu transferin gerçekleşmesi durumunda çok sinirlenebileceği belirtildi. Sarı kırmızılı taraftarlar ise heyecanla görüşmelerin nasıl sonuçlanacağını takip ediyor.
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