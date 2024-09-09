Galatasaray'da kritik Nicola Zalewski görüşmesi! Yeşil ışık yandı

İtalyan basınından Gazzetta'nın "Zalewski yol ayrımında: Galatasaray her şeyi yapmaya hazır, Roma düşünüyor." başlıklı haberine göre oyuncunun transferi ile ilgili kritik bir görüşme gerçekleşecek.

Belirtilene göre Roma, milli maçtan dönen Zalewski ile birlikte oturup transfer konusunu görüşecek. Yönetim bonservis gelirinden dolayı Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.