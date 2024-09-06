TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya Philip Billing sürprizi!
SON DAKİKA HABERİ: Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir zaman kala Galatasaray'da orta saha arayışları sürüyor. Casemiro ve Rabiot isimleriyle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Cimbom orta saha takviyesi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan Sergio Oliveira ise Olimpiakos'a imzayı attı.
UEFA Avrupa Ligi listesine orta saha ve kanat transferlerini yetiştiremeyen Galatasaray'da görüşmeler devam ediyor.
Orta saha bölgesine bir transfer daha yapmak isteyen sarı kırmızılılar Rabiot ve Casemiro ile görüşmelerini sürdürürken diğer yandan da gündemine sürpriz isimleri dahil ediyor.
Avrupa'da transfer tahtasının kapanmasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray yönetiminin Bournemouth forması giyen Philip Billing ile ilgilendiği öğrenildi.
Okan Buruk'un Danimarkalı orta saha oyuncusuna onay verdiği belirtildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; sarı kırmızılıların piyasa değeri 22 milyon Euro olan Philip Billing'i kiralamak için girişimlerini sürdürdüğü aktarıldı.
6 sezondur Bournemouth forması giyen Philip Billing 192 maçta görev alırken 31 kez gol sevinci yaşadı.
Yıldız oyuncunun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
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