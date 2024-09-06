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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya Philip Billing sürprizi!

SON DAKİKA HABERİ: Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir zaman kala Galatasaray'da orta saha arayışları sürüyor. Casemiro ve Rabiot isimleriyle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Cimbom orta saha takviyesi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 13:04
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya Philip Billing sürprizi!

Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir zaman kala Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya Philip Billing sürprizi!

Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar, sürpriz ayrılıklar da yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya Philip Billing sürprizi!

Galatasaray'da gösterdiği performansla şampiyonluklarda önemli katkısı olan Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro bedelle Benfica yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya Philip Billing sürprizi!

Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan Sergio Oliveira ise Olimpiakos'a imzayı attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya Philip Billing sürprizi!

UEFA Avrupa Ligi listesine orta saha ve kanat transferlerini yetiştiremeyen Galatasaray'da görüşmeler devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya Philip Billing sürprizi!

Orta saha bölgesine bir transfer daha yapmak isteyen sarı kırmızılılar Rabiot ve Casemiro ile görüşmelerini sürdürürken diğer yandan da gündemine sürpriz isimleri dahil ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya Philip Billing sürprizi!

Avrupa'da transfer tahtasının kapanmasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray yönetiminin Bournemouth forması giyen Philip Billing ile ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya Philip Billing sürprizi!

Okan Buruk'un Danimarkalı orta saha oyuncusuna onay verdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya Philip Billing sürprizi!

Sabah'ta yer alan habere göre; sarı kırmızılıların piyasa değeri 22 milyon Euro olan Philip Billing'i kiralamak için girişimlerini sürdürdüğü aktarıldı.

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