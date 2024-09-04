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TRANSFER HABERİ - Kostic transferinde son dakika! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da gözler kanat transferine çevrildi. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olması sonrası kanat takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Juventus forması giyen Filip Kostic'i gündemine almıştı. İtalyan basını, 31 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili yaşanan gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 15:57 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 16:31
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Kostic transferinde son dakika! Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de sezona 3'te 3 başlayan ve yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Kostic transferinde son dakika! Galatasaray...

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, dünya çapında büyük yankı uyandıran bir hamleye imza attı.

TRANSFER HABERİ - Kostic transferinde son dakika! Galatasaray...

Aslan, Napoli forması giyen Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Kostic transferinde son dakika! Galatasaray...

Galatasaray'ın Osimhen hamlesi manşetleri süslerken, sarı-kırmızılılarda bir de ayrılık gerçekleşti.

TRANSFER HABERİ - Kostic transferinde son dakika! Galatasaray...

Cimbom, milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro karşılığında Benfica'ya gönderdi.

TRANSFER HABERİ - Kostic transferinde son dakika! Galatasaray...

Yönetim, Kerem'in Portekiz ekibine transfer olması sonrası kanat takviyesi için arayışlarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Kostic transferinde son dakika! Galatasaray...

Galatasaray'ın kanat transferi için gündemindeki bir numaralı isimse Juventus forması giyen Filip Kostic...

TRANSFER HABERİ - Kostic transferinde son dakika! Galatasaray...

İtalyan basını, sarı-kırmızılıların transfer etmek için bir süredir uğraştığı Sırp futbolcuyla ilgili yaşanan gelişmeyi duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Kostic transferinde son dakika! Galatasaray...

GALATASARAY'DAN YENİ TEKLİF

Sportitalia kaynaklı haberde; Galatasaray, Filip Kostic transferi için Juventus'a yeni bir teklif yapacak.

TRANSFER HABERİ - Kostic transferinde son dakika! Galatasaray...

İKİ TAKIM DAHA İSTİYOR

Haberde ayrıca 31 yaşındaki oyuncuyla sarı-kırmızılıların yanı sıra iki takımın daha ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Kostic transferinde son dakika! Galatasaray...

Bağ yaralanması nedeniyle sahalardan uzak olan Filip Kostic, bu sezon Juventus formasıyla henüz süre alamadı.

TRANSFER HABERİ - Kostic transferinde son dakika! Galatasaray...

Sırp futbolcunun İtalyan deviyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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