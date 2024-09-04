TRANSFER HABERİ - Kostic transferinde son dakika! Galatasaray...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da gözler kanat transferine çevrildi. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olması sonrası kanat takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Juventus forması giyen Filip Kostic'i gündemine almıştı. İtalyan basını, 31 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili yaşanan gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 15:57 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 16:31
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Galatasaray'ın Osimhen hamlesi manşetleri süslerken, sarı-kırmızılılarda bir de ayrılık gerçekleşti.
Cimbom, milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro karşılığında Benfica'ya gönderdi.
Yönetim, Kerem'in Portekiz ekibine transfer olması sonrası kanat takviyesi için arayışlarını hızlandırdı.
Galatasaray'ın kanat transferi için gündemindeki bir numaralı isimse Juventus forması giyen Filip Kostic...
İtalyan basını, sarı-kırmızılıların transfer etmek için bir süredir uğraştığı Sırp futbolcuyla ilgili yaşanan gelişmeyi duyurdu.
GALATASARAY'DAN YENİ TEKLİF
Sportitalia kaynaklı haberde; Galatasaray, Filip Kostic transferi için Juventus'a yeni bir teklif yapacak.
İKİ TAKIM DAHA İSTİYOR
Haberde ayrıca 31 yaşındaki oyuncuyla sarı-kırmızılıların yanı sıra iki takımın daha ilgilendiği belirtildi.
Bağ yaralanması nedeniyle sahalardan uzak olan Filip Kostic, bu sezon Juventus formasıyla henüz süre alamadı.
Sırp futbolcunun İtalyan deviyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Kostic'in güncel piyasa değeriyse 6.5 milyon Euro.
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