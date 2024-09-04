TRANSFER HABERİ - Kostic transferinde son dakika! Galatasaray...

İKİ TAKIM DAHA İSTİYOR Haberde ayrıca 31 yaşındaki oyuncuyla sarı-kırmızılıların yanı sıra iki takımın daha ilgilendiği belirtildi.

Bağ yaralanması nedeniyle sahalardan uzak olan Filip Kostic, bu sezon Juventus formasıyla henüz süre alamadı.