Spor yazarlarından Galatasaray - Adana Demirspor maçı yorumu
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, kendi sahasında Galatasaray'ı misafir etti. Son düdük ile birlikte Adana'da gülen, taraf 5 - 1'lik skorla sarı kırmızılılar oldu. İşte spor yazarlarından Galatasaray - Adana Demirspor maç yorumu...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 09:16 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 09:18
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MUSTAFA ÇULCU
Valkanis forvet hattına önlem almak yerine öncelikle savunma hattında Semih- Gravillon ikilisine önlem almalıydı. Bu uyumsuzluğa 16 yaşındaki genç kaleci Deniz in de acemiliği eklenince defans arkasına atılan bütün uzun toplar tehlike yarattı. Galatasaray'da Abdülkerim'in golü aldatmasın her geçen gün daha da ağırlaştığı görünüyor. Barış ın golünde Kerem Aktürkoğlu nun asisti ve sonrasında Mertens'in golü muhteşemdi. Sakatlanarak oyundan çıkan İcardi'ye geçmiş olsun. Kadir Sağlam maçın başlarında "Ben basit temaslara faul vermem" diyerek ortaya hakemlik karakterini koydu. Arkasında sağlam durdu. Oyuncular bir daha hakemle oynamadı. Fakat daha sonra dağıldı.
VAR'dan gelen ilk penaltı doğruydu, ikincisi ise çok basitti. Galatasaray'ın penaltısında ise FIFA hakeminin direkt kırmızıyı görememesi rezaletti. 2. dakikada Kerem Demirbay'ın kafasından sekti hemen yanında bulunan aynı topa hamle yapan Torerira'nın eline çarptı. Devam kararı doğruydu. 40. dakikada Tayfun'un kontrolsüz hareketi sarı kart sınırını zorlayan bir pozisyon. Oyuncu sağlığı,sakatlığı olarak baktığımızda bu tür faullerin hakemler tarafından kırmızı kart olarak değerlendirilmesi daha doğru olur. VAR niye devreye girmez anlayamıyorum.
64. dakikada Yusuf Sarı'nın şutunda ceza alanı içinde Abdülkerim sol eline gelen topta VAR müdahalesi ile gelen penaltı doğru. 77. dakikada Jelert 'in rakip ile ikili mücadelesine verdiği penaltı hakemin yorumu! Basit bir penaltı. VAR devreye girmez çünkü temaslı ikili mücadele. 85'te Yunus'un iki elle itilmesi Galatasaray lehine penaltı olmalıydı. 88'de verdiği penaltı doğru ama kart kırmızı olmalıydı. Bu VAR müdahalesi hakemin puanını düşürdü.
REHA KAPSAL
Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligine veda etmesi ekonomik ve prestij açıdan hiç iyi olmadığı bir ortamda çıkılan Adana Demirspor deplasmanında bu sıkıntılı süreci unutturmak istiyordu. Alınacak galibiyet bu açıdan önemliydi çünkü kaybedilecek puan kaybı ile gergin olan ortam milli takım arası dahada çok gerilecekti. Transfer yasağı olan Adana temsilcisi karşısında atılacak bir gol rakibin tamamen dağılmasına neden olacaktı nitekim Galatasaray Kerem ile bulduğu gol ile bu ortamı sağladı bundan sonraki bulduğu gollerle ilk yarı içeri 4-0 girerek maçında fişini çok erken çekmiş oldu. Galatasaray'ın geçtiği şu sıkıntılı dönemde saha dışında çok enteresan işler oluyor esas saha içinden çok bu sorunlara dikkat etmeli.
Son iki sezonda 7 sol bek denemesi, sol bekte zaman zaman oynayan ama asıl pozisyonu sağ bek olan Jelert'i burda oynatması hala Kaan'ın sağ bek oynaması, Dubois'in Adanaya getirilip anlaşılmaz bir şekilde otel odasından alınıp İstanbul'a geriye yollanması, hala takımın oyunun temposu belirleyecek iyi bir oyun kurucu ve oyun liderinin hala transfer edilmemesi gibi sorunlar var.
Bu farklı kazanılan maç sıkıntılı zamanda ilaç gibi geldi Sarı kırmızılılara moral ve motivasyon aynı zamanda mental açısındamda çok iyi oldu. Yalnız bu maç Galatasaray'ın ne seviyede olduğunu gösterecek bir maç değil bu onları yanıltmasın Okan hoca bu hataya kesinlikle düşmemeli. Şöyle sezon başından beri tüm maçları gözden geçirdiğimizde saha içi organizasyonunda hücum ve de savunmada çok ciddi sıkıntılar var. Bunları doğru tespit edip doğru çözümler üretmeli yarışacağı üç kulvarda da başarılı olup takımını hedefe ulaştırmak istiyorsa.
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