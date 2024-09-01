Spor yazarlarından Galatasaray - Adana Demirspor maçı yorumu

REHA KAPSAL Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligine veda etmesi ekonomik ve prestij açıdan hiç iyi olmadığı bir ortamda çıkılan Adana Demirspor deplasmanında bu sıkıntılı süreci unutturmak istiyordu. Alınacak galibiyet bu açıdan önemliydi çünkü kaybedilecek puan kaybı ile gergin olan ortam milli takım arası dahada çok gerilecekti. Transfer yasağı olan Adana temsilcisi karşısında atılacak bir gol rakibin tamamen dağılmasına neden olacaktı nitekim Galatasaray Kerem ile bulduğu gol ile bu ortamı sağladı bundan sonraki bulduğu gollerle ilk yarı içeri 4-0 girerek maçında fişini çok erken çekmiş oldu. Galatasaray'ın geçtiği şu sıkıntılı dönemde saha dışında çok enteresan işler oluyor esas saha içinden çok bu sorunlara dikkat etmeli.